Фигуристка Юлия Липницкая не вернется в профессиональный спорт после лечения от анорексии

Это официально: 19-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая завершила свою карьеру. О болезни дочери и ее решении сообщила мама.

«О своих планах завершить карьеру Юлия сообщила руководству федерации еще в апреле, сразу после возвращения из Европы, где она проходила трехмесячное лечение от анорексии. Мы благодарны компании „Телеспорт“, что она помогла Юлии в этот сложный момент. Отмечу, что сейчас она живет только на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», — цитирует ее слова информационное агентство «ТАСС».

Напомним, что новая фигура Юлии долго не давала покоя сплетникам. Поговаривали, что звезда фигурного катания беременна. «Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит», — не выдержала она в июне.

Желаем молодой спортсменке здоровья и удачи в любых ее начинаниях.

Фото: vk.com