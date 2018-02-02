Юлия Липницкая рассказала о новом витке своей карьеры
Уход Юлии Липницкой из большого спорта в августе 2017 года стал неприятным сюрпризом для ее поклонников. Сегодня звезда фигурного катания рассказала о новом витке своей карьеры.
«Дорогие друзья! Приглашаем вас в "Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой" Мы будем рады видеть вас на наших учебно-тренировочных сборах и мастер-классах», — написала она в своем блоге.
Первые учебно-тренировочные сборы школы пройдут на базе ГБУ «Спортивный ледовый комплекс "Старица"» с 1 по 25 марта. Преподавателями выступят Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Максим Мирошкин, а также приглашенные специалисты, известные спортсмены, тренеры по бальным танцам.
В одном из интервью Липницкая признавалась: «После "Cup of Russia" я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лед». Поклонники Юлии поздравляют ее с тем, что она, наконец, нашла в себе силы вернуться на лед после лечения от анорексии в специализированной клинике.
Фото: instagram, globallookpress, vk