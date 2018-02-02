Юлию Липницкую поздравляют с возвращением на лед.

Уход Юлии Липницкой из большого спорта в августе 2017 года стал неприятным сюрпризом для ее поклонников. Сегодня звезда фигурного катания рассказала о новом витке своей карьеры.

«Дорогие друзья! Приглашаем вас в "Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой" Мы будем рады видеть вас на наших учебно-тренировочных сборах и мастер-классах», — написала она в своем блоге.