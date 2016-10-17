19-летняя фигуристка Юлия Липницкая ответила на вопрос о беременности

Исчезновение Юлии Липницкой со спортивной арены поклонники восприняли неоднозначно. Большинство поддерживали спортсменку после травмы, но нашлись и те, кто стал распускать слухи о ее беременности: ведь в последнее время звезда фигурного катания немного поправилась.

Долгое время Юля хранила молчание, но сегодня не выдержала и ответила на очередной бестактный вопрос в соцсетях: «Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит».

Публикация от Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Окт 17 2016 в 8:23 PDT