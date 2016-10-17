«Нахуделась уже, хватит»: Юлия Липницкая не стесняется лишних килограммов
19-летняя фигуристка Юлия Липницкая ответила на вопрос о беременности
Исчезновение Юлии Липницкой со спортивной арены поклонники восприняли неоднозначно. Большинство поддерживали спортсменку после травмы, но нашлись и те, кто стал распускать слухи о ее беременности: ведь в последнее время звезда фигурного катания немного поправилась.
Долгое время Юля хранила молчание, но сегодня не выдержала и ответила на очередной бестактный вопрос в соцсетях: «Нет у меня никаких беременностей, достали уже. Совесть поимейте. Мне что теперь, всю жизнь 37 кг весить, чтоб вас порадовать? Нахуделась уже, хватит».
Спортсменка посоветовала распускающим слухи фанатам больше внимания обращать на свою личную жизнь, а не чужую.
Фото: instagram.com, globallookpress.com