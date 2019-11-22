Бывшая жена миллиардера Потанина задолжала за услуги ЖКХ на Рублевке 40 млн рублей
Фото: Kremlin Pool/ Global Look press
Бывшая жена Потанина не спешила платить за дом, и сумма долга выросла до 40 млн рублей. Такой долг набежал всего за 9 месяцев – с апреля по конец декабря 2018 года. Компания подала на неплательщицу в суд.
Расплачиваться Наталья не торопится в особняке живет с довольствием, не обращая внимания на то, что периодически ей отключают воду и свет.
Но иметь дело с судами Наталье Потаниной не впервые. Уже много лет она пытается отсудить у экс-супруга имущество и деньги сверх того, что он оставил при разводе, а это 375 млн рублей и недвижимость.
Наталья вспоминала в одном из интервью, что экс-муж потребовал развода внезапно и грубо. «Мы обедали с дочерью и сыном в воскресенье, это была наша семейная традиция, — приводит слова Натальи Потаниной «СтарХит». — после ужина Настя и Василий уехали в Москву, а Владимир Олегович потребовал в грубой форме подписать бумаги, отказаться от своих прав на имущество и не возражать, что он передаст все на благотворительность. Он также сказал, что защищать свои права в суде бесполезно».
Первый иск Потаниной к бывшему мужу составлял 850 млрд рублей, но его отклонили. Сейчас Наталья борется за 7 млрд долларов (примерно 448 млрд рублей).
Отстаивает права бывшей жены миллиардера королевский адвокат Чарльз Ховард. По его словам, состояние Потанина оценивают в 18 млрд долларов.
Брак Потаниных продлился 30 лет. В 2014 году олигарх женился на 39-летней возлюбленной Екатерине.
Фото: Kremlin Pool, кадры программы «Самые дорогие разводы»
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