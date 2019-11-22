Бывшая жена миллиардера Потанина задолжала за услуги ЖКХ на Рублевке 40 млн рублей

Бывшая жена Потанина не спешила платить за дом, и сумма долга выросла до 40 млн рублей. Такой долг набежал всего за 9 месяцев – с апреля по конец декабря 2018 года. Компания подала на неплательщицу в суд.

Расплачиваться Наталья не торопится в особняке живет с довольствием, не обращая внимания на то, что периодически ей отключают воду и свет.

Но иметь дело с судами Наталье Потаниной не впервые. Уже много лет она пытается отсудить у экс-супруга имущество и деньги сверх того, что он оставил при разводе, а это 375 млн рублей и недвижимость.

Наталья вспоминала в одном из интервью, что экс-муж потребовал развода внезапно и грубо. «Мы обедали с дочерью и сыном в воскресенье, это была наша семейная традиция, — приводит слова Натальи Потаниной «СтарХит». — после ужина Настя и Василий уехали в Москву, а Владимир Олегович потребовал в грубой форме подписать бумаги, отказаться от своих прав на имущество и не возражать, что он передаст все на благотворительность. Он также сказал, что защищать свои права в суде бесполезно».