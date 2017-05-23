Владимир и Наталья Потанины развелись еще три года назад. Тогда женщина потребовала выплаты алиментов на содержание самого младшего из троих детей, сына Василия.

Накануне же стало известно, что экс-супруга миллиардера подала иск на сумму 849,2 миллиарда рублей, а также потребовала разделить акции крупных компаний, таких, как Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco. Кроме того, Наталья заявила о правах на акции ОАО «ГМК «Норильск никель» и ОАО «Полюс золото» и требует взыскать с Владимира денежную компенсацию за свою долю.

Причиной для подачи иска к бывшему мужу послужило то, что они так и не разделили акции «Норникеля», которые принадлежат Потанину.

Отметим, что в 2010 году миллиардер заявил, что намерен передать свое состояние на благотворительность, а не оставлять его наследникам.

Фото: globallookpress.com