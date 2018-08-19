Дочь олигарха Владимира Потанина вышла замуж

19 августа в шикарном отеле на Лазурном берегу состоялась пышная свадьба 34-летней Анастасии Потаниной — дочери олигарха Владимира Потанина. Трехкратная чемпионка мира по аквабайку вышла замуж за своего возлюбленного — 24-летнего инструктора по танцам Артема Кручина.

Торжество было оформлено в белых и розовых цветах, гостей встречал струнный оркестр, а Ивану Урганту выпала честь вести этот праздничный вечер.