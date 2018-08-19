Дочь олигарха Владимира Потанина вышла замуж

19 августа в шикарном отеле на Лазурном берегу состоялась пышная свадьба 34-летней Анастасии Потаниной — дочери олигарха Владимира Потанина. Трехкратная чемпионка мира по аквабайку вышла замуж за своего возлюбленного — 24-летнего инструктора по танцам Артема Кручина.
Торжество было оформлено в белых и розовых цветах, гостей встречал струнный оркестр, а Ивану Урганту выпала честь вести этот праздничный вечер.
Особым подарком для гостей стало выступление Леонида Агутина, исполнившего свои лучшие хиты.
По сообщениям СМИ, свадьба оценивается приблизительно в 10 миллионов долларов.
Напомним, Владимир Потанин — генеральный директор ГМК «Норильский Никель». В 2014 году бизнесмен развелся с супругой Наталией спустя 30 лет брака. У пары трое детей: 34-летняя Анастасия, 29-летний Иван и 18-летний Василий.
Фото: Instagram, eastnews, Mikhail Klimentyev, Roman Denisov/Globallookpress