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Дочь олигарха Владимира Потанина вышла замуж

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В Сеть попало видео с шикарного торжества, состоявшегося на Лазурном берегу.

19 августа в шикарном отеле на Лазурном берегу состоялась пышная свадьба 34-летней Анастасии Потаниной — дочери олигарха Владимира Потанина. Трехкратная чемпионка мира по аквабайку вышла замуж за своего возлюбленного — 24-летнего инструктора по танцам Артема Кручина.

Торжество было оформлено в белых и розовых цветах, гостей встречал струнный оркестр, а Ивану Урганту выпала честь вести этот праздничный вечер.

Особым подарком для гостей стало выступление Леонида Агутина, исполнившего свои лучшие хиты.

По сообщениям СМИ, свадьба оценивается приблизительно в 10 миллионов долларов.

Напомним, Владимир Потанин — генеральный директор ГМК «Норильский Никель». В 2014 году бизнесмен развелся с супругой Наталией спустя 30 лет брака. У пары трое детей: 34-летняя Анастасия, 29-летний Иван и 18-летний Василий.

Фото: Instagram, eastnews, Mikhail Klimentyev, Roman Denisov/Globallookpress

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