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Экс-супруга Владимира Потанина пытается отсудить у него 7 млрд долларов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Потанина

Фото: Кадр программы
Наталья Потанина подала иск в Лондоне, до этого она проиграла суд в Москве.

Владимир Потанин нанял для защиты от бывшей жены самого известного адвоката Великобритании баронессу Фиону Шеклтон. Которая специализируется на бракоразводных процессах. Ее прозвали Стальная Магнолия, сообщает РБК. Ее помощь понадобилась, когда Наталия Потанина подала иск против бывшего мужа, желая отсудить у него 7 млрд долларов.

Самые дорогие разводы - Владимир и Наталья Потанина

Состояние Владимира Потанина в 2019 году, по версии Forbes, составляло 18,1 млрд долларов. Адвокат, которая будет защищать Потанина, в свое время разводила принца Чарльза и Пола Маккартни. Одним из ярких достижений Шеклтон считается развод миллиардера Фархада Ахмедова. Он по решению суда должен был выплатить бывшей жене – подзащитной Стальной Магнолии 41,5% своего состояния (более 548 млн долларов).

Наталья Потанина воспользовалась услугами королевского адвоката Чарльза Ховарда. Ранее она пыталась судиться с бывшим мужем в России, но проиграла дело.

Брак Владимира и Натальи Потаниных длился 30 лет, развелись они в 2014-м. После раздела имущества Потаниной отошли три земельных участка и два дома и 380 млн рублей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Kremlin Pool, Viktor Chernov, Anton Kavashkin/ Global look press

Видео: youtube.com/ CNN Business

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