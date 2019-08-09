Экс-супруга Владимира Потанина пытается отсудить у него 7 млрд долларов

Состояние Владимира Потанина в 2019 году, по версии Forbes, составляло 18,1 млрд долларов. Адвокат, которая будет защищать Потанина, в свое время разводила принца Чарльза и Пола Маккартни. Одним из ярких достижений Шеклтон считается развод миллиардера Фархада Ахмедова. Он по решению суда должен был выплатить бывшей жене – подзащитной Стальной Магнолии 41,5% своего состояния (более 548 млн долларов).

Наталья Потанина воспользовалась услугами королевского адвоката Чарльза Ховарда. Ранее она пыталась судиться с бывшим мужем в России, но проиграла дело.

Брак Владимира и Натальи Потаниных длился 30 лет, развелись они в 2014-м. После раздела имущества Потаниной отошли три земельных участка и два дома и 380 млн рублей.