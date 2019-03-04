Модели-блондинки, подчиненные и не только: на кого известные миллиардеры меняют своих жен

В начале года самый богатый человек в мире, заработавший состояние благодаря основанной им компании Amazon, Джефф Безос объявил о разводе с супругой, писательницей Маккензи Безос после 25 лет брака. «Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди — как родителей, друзей, партнерах в делах и проектах, так и личностях, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями», — написали экс-супруги в Twitter.

Вскоре после официального заявления выяснилось, что Джефф Безос увлекся журналисткой и актрисой Лорен Санчес, а жена узнала об измене. В таблоидах появились не только фотографии новой зазнобы миллиардера, увлекающейся пластической хирургией, но и горячая переписка новоиспеченной пары. Личность Санчес, как и ее пышную силиконовую грудь, начали обсуждать во всем мире.

«Я нашла фотографию Лорен Санчес в поиске и увидела подтянутую женщину с качественными филлерами и имплантами, по которым сразу видно, что дама во всех смыслах дышит полной грудью не первый десяток лет. А Маккензи Безос — это женщина, которая хорошо выглядит в свои годы, но не предпринимает сверхусилий, пытаясь обмануть природу и время. Запомните, девочки: борьба за женское равноправие не в состоянии решить базовую проблему взаимоотношений. Мужчины не хранят верности, не терпят слабости, и не готовы принимать женщин такими, как они есть, — как только вы теряете сексуальность в их глазах, ваше место занимает кто-то другой. Будьте вы трижды муза, подруга и партнер», — красноречиво написала продюсер и журналистка Тина Канделаки в своей колонке для издания Harper's Bazaar.

Дмитрий Рыболовлев и Дарья Строкоус