Есть ли жизнь после развода с влиятельными мужчинами из большой политики, как она складывается у женщин, проживших с ними не один год?

Екатерина Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков развелся с женой Екатериной после двадцати лет брака в 2012 году, а три года спустя женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Экс-супруга Пескова не стала делать из развода трагедию. Екатерина живет в Москве и Париже, ведет довольно активную светскую жизнь, занимается благотворительностью и владеет салоном красоты «Кале», а недавно перестала скрывать нового мужчину. Избранником Песковой стал симпатичный молодой человек, выпускник военного училища Андрей Григорьев. «Не бойтесь менять свою жизнь, если она вас не устраивает! Все, что мы имеем сейчас — это результат принятых нами решений в прошлом. В 40 лет жизнь только начинается — я это теперь точно знаю!», — подписала она недавно трогательное фото с Григорьевым в Instagram. Людмила Путина

Первой леди Людмила Путина перестала быть в 2013 году. О том, что их 30-летний брак распался, президент Владимир Путин и его супруга сообщили журналистам, выходя с балета «Эсмеральда» в Кремлевском дворце. Теперь экс-супруга президента является попечителем Центра развития межличностных коммуникаций. Возглавляет центр Артур Очеретный, который также руководит издательским домом «Литературная учеба». По сообщениям СМИ, Очеретный стал новым супругом Людмилы Александровны. Дарья Жукова

Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова и бывший губернатор Чукотки, миллиардер Абрамович, на днях объявили о том, что решили расстаться после десяти лет совместной жизни. По слухам, официального развода может и не последовать — супруги хотят мирно разойтись и не желают заниматься бракоразводным процессом и делить имущество. Дочь нефтяного магната Дарья Жукова, которая также является главой Фонда развития и поддержки искусства «Айрис» (под его патронажем проходит реконструкция острова Новая Голландия в Петербурге), без сомнения, по-прежнему останется одним из главных игроков на рынке современного искусства, а о каких-то более конкретных изменениях в ее жизни говорить пока рано. С предыдущей супругой, бывшей стюардессой Ириной Маландиной, Роман Абрамович развелся десять лет назад. После развода Ирина получила $300 миллионов и оплату всех расходов на детей. Наталья Потанина

Бывший первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, владелец и президент компании «Интеррос», миллиардер Владимир Потанин начал бракоразводный процес в 2013 году, чем очень удивил супругу Наталью, с которой прожил в браке тридцать лет. Далее последовали многочисленные судебные разбирательства, которые длятся по сей день. В мае Наталья Потанина подала иск к теперь уже бывшему мужу на 850 миллиардов рублей, требуя признать общим имуществом и разделить акции компаний Потанина. В конце июля суд иск отклонил. Сам генеральный директор «Норильского никеля» через несколько месяцев после развода женился на своей подчиненной и продолжает оспаривать заявления супруги о том, что он владеет акциями, на которые претендует Наталья. Пока Потаниной удалось отсудить алименты на младшего сына Василия в размере 8,5 миллионов рублей ежемесячно, три земельных участка, два дома и несколько миллионов рублей. Ольга Слуцкер

Бывший сенатор Чувашии, бизнесмен Владимир Слуцкер с супругой обошелся сурово — однажды не пустил Ольгу домой и запретил ей общаться с детьми, которых настраивал против матери. Что послужило причиной такого поведения, до сих пор точно неизвестно, но принятые меры в любом случае были слишком жесткими. В итоге сын Миша и дочь Аня теперь живут с папой в Израиле. В 2013 году у Ольги Слуцкер, открывшей клинику по планированию беременности «Наследники», родились девочки-двойняшки, а в конце 2015 года — сын. Кроме того, Ольга возглавляет сеть фитнес-клубов World Class, первый из которых ей помог открыть супруг, и является одной из богатейших женщин страны. Ирина Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин развелся с женой Ириной в 2014 году. По словам самого Собянина, его бывшая супруга, по образованию инженер-строитель, работала воспитателем в детском саду (согласно декларации о доходах мэра, доходы его супруги в 2012 году составили 42 тысячи рублей) и никогда не имела отношения к бизнесу. Тем не менее, по данным СМИ, Ирина Собянина владела дорожно-строительной фирмой, устанавливавшей в Тюмени бордюры. Чем она занимается сейчас, остается загадкой. Марина Сечина