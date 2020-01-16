«Он такой хорошенький»: Энн Хэтэуэй рассекретила пол своего второго ребенка

И теперь стало известно, что Хэтэуэй родила второго сына. Ее первенец Джонатан появился на свет три года назад.

О том, что у нее мальчик, Энн проболталась во время церемонии Critics’ choice awards. Мероприятие стало первым выходом в свет обладательницы «Оскара» после родов (кстати, на церемонии Хэтэуэй блистала в невероятном платье с глубоким декольте, — прим. ред.). И во время разговоров с коллегами актриса призналась, что у нее мальчик.