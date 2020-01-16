passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Он такой хорошенький»: Энн Хэтэуэй рассекретила пол своего второго ребенка

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Энн Хэтэуэй

Фото: Getty Images

Актриса старается скрывать подробности личной жизни.

37-летняя Энн Хэтэуэй недавно стала мамой. О том, что у актрисы и ее мужа Адама Шульмана родился второй ребенок, стало известно в начале декабря. Но точная дата появления младенца на свет до сих пор остается тайной. Факт его рождения еще долго бы не был обнародован, если бы папарацци не засняли Энн Хэтэуэй с детской переноской в руках. Никаких комментариев по поводу рождения наследника Энн и Адам не давали.

И теперь стало известно, что Хэтэуэй родила второго сына. Ее первенец Джонатан появился на свет три года назад.

О том, что у нее мальчик, Энн проболталась во время церемонии Critics’ choice awards. Мероприятие стало первым выходом в свет обладательницы «Оскара» после родов (кстати, на церемонии Хэтэуэй блистала в невероятном платье с глубоким декольте, — прим. ред.). И во время разговоров с коллегами актриса призналась, что у нее мальчик.

Фото: Getty Images

Издание Us Weekly, ссылаясь на свой источник, сообщает, что во время беседы Энн говорила: «Это он». А ее собеседники отвечали: «Он такой хорошенький».

Ранее Энн Хэтэуэй рассказывала, что долго боролась с бесплодием и ее путь к материнству был очень сложным. Теперь у актрисы двое детей, но, когда она покажет младшего наследника неизвестно, ведь и старшего она старается не показывать публике.

Фото: Instagram, East News, Getty Images

Видео: «Отпетые мошенницы»/ The Late Show with Stephen Colbert

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!