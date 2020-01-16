«Он такой хорошенький»: Энн Хэтэуэй рассекретила пол своего второго ребенка
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Фото: Getty Images
37-летняя Энн Хэтэуэй недавно стала мамой. О том, что у актрисы и ее мужа Адама Шульмана родился второй ребенок, стало известно в начале декабря. Но точная дата появления младенца на свет до сих пор остается тайной. Факт его рождения еще долго бы не был обнародован, если бы папарацци не засняли Энн Хэтэуэй с детской переноской в руках. Никаких комментариев по поводу рождения наследника Энн и Адам не давали.
И теперь стало известно, что Хэтэуэй родила второго сына. Ее первенец Джонатан появился на свет три года назад.
О том, что у нее мальчик, Энн проболталась во время церемонии Critics’ choice awards. Мероприятие стало первым выходом в свет обладательницы «Оскара» после родов (кстати, на церемонии Хэтэуэй блистала в невероятном платье с глубоким декольте, — прим. ред.). И во время разговоров с коллегами актриса призналась, что у нее мальчик.
Фото: Getty Images
Издание Us Weekly, ссылаясь на свой источник, сообщает, что во время беседы Энн говорила: «Это он». А ее собеседники отвечали: «Он такой хорошенький».
Ранее Энн Хэтэуэй рассказывала, что долго боролась с бесплодием и ее путь к материнству был очень сложным. Теперь у актрисы двое детей, но, когда она покажет младшего наследника неизвестно, ведь и старшего она старается не показывать публике.
Фото: Instagram, East News, Getty Images
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