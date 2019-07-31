«В жизни все сложно»: Энн Хэтэуэй призналась, что долго боролась с бесплодием

Обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй вскоре во второй раз станет матерью. Актриса показала в Instagram фото с уже большим животом, значит, знаменательное событие произойдет через несколько недель.
У Энн с супругом – дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом уже есть трехлетний сын Джонатан. Однако, как призналась Энн на одном из мероприятий, когда ее поздравили со скорым пополнением, ее путь к материнству был тяжелым.
«Многие скрывают беременность, потому что ее конец не всегда счастливый, - приводит слова 36-летней актрисы портал Fox News. – И, если происходит что-то плохое, женщина остается одинокой. И тогда ей кажется, что все вокруг беременны, кроме нее».
Энн также призналась, что история таких женщин – это ее история. «На моем пути к материнству не было счастливых моментов. Я не просто взмахнула волшебной палочкой и сказала, что хочу забеременеть. В реальности все намного сложнее», — рассказала Хэтэуэй, добавив, что долго лечилась от бесплодия.
Энн рассказала также, что вторая беременность странно на нее влияет: «Я не могу вспомнить, что говорила минуту назад».
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight
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