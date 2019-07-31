«В жизни все сложно»: Энн Хэтэуэй призналась, что долго боролась с бесплодием

У Энн с супругом – дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом уже есть трехлетний сын Джонатан. Однако, как призналась Энн на одном из мероприятий, когда ее поздравили со скорым пополнением, ее путь к материнству был тяжелым.

«Многие скрывают беременность, потому что ее конец не всегда счастливый, - приводит слова 36-летней актрисы портал Fox News. – И, если происходит что-то плохое, женщина остается одинокой. И тогда ей кажется, что все вокруг беременны, кроме нее».