passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«В жизни все сложно»: Энн Хэтэуэй призналась, что долго боролась с бесплодием

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка

Фото: Getty Images
36-летняя актриса готовится стать матерью во второй раз.

Обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй вскоре во второй раз станет матерью. Актриса показала в Instagram фото с уже большим животом, значит, знаменательное событие произойдет через несколько недель.

У Энн с супругом – дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом уже есть трехлетний сын Джонатан. Однако, как призналась Энн на одном из мероприятий, когда ее поздравили со скорым пополнением, ее путь к материнству был тяжелым.

«Многие скрывают беременность, потому что ее конец не всегда счастливый, - приводит слова 36-летней актрисы портал Fox News. – И, если происходит что-то плохое, женщина остается одинокой. И тогда ей кажется, что все вокруг беременны, кроме нее».

Энн также призналась, что история таких женщин – это ее история. «На моем пути к материнству не было счастливых моментов. Я не просто взмахнула волшебной палочкой и сказала, что хочу забеременеть. В реальности все намного сложнее», — рассказала Хэтэуэй, добавив, что долго лечилась от бесплодия.

Энн рассказала также, что вторая беременность странно на нее влияет: «Я не могу вспомнить, что говорила минуту назад».

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!