36-летняя Энн Хэтэуэй сообщила, что станет мамой во второй раз: «Мне было очень непросто забеременеть»

В семье 36-летней Энн Хэтэуэй и 38-летнего Адама Шульмана радость: у пары скоро появится второй ребенок. О своей беременности актриса сообщила в Instagram, что беременна.

«Это не накладной живот для фильма... #2⁣. Без шуток, всем, кому пришлось бороться с бесплодием и проходить через ад неудачных попыток забеременеть, хочу сказать: оба раза мне было очень непросто забеременеть. Шлю вам лучи любви», — написала она.