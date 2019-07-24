36-летняя Энн Хэтэуэй сообщила, что станет мамой во второй раз: «Мне было очень непросто забеременеть»

В семье 36-летней Энн Хэтэуэй и 38-летнего Адама Шульмана радость: у пары скоро появится второй ребенок. О своей беременности актриса сообщила в Instagram, что беременна.
«Это не накладной живот для фильма... #2. Без шуток, всем, кому пришлось бороться с бесплодием и проходить через ад неудачных попыток забеременеть, хочу сказать: оба раза мне было очень непросто забеременеть. Шлю вам лучи любви», — написала она.
У Энн и Адама подрастает трехлетний сын Джонатан.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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