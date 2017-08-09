Хакеры слили в Сеть откровенные селфи с телефона Энн Хэтэуэй

Красивая грудь, озорной взгляд, любимый мужчина рядом — так выглядит интимная жизнь актрисы Энн Хэтэуэй, которая стала мамой чуть больше года назад. Кадры ее семейной идиллии с актером Адамом Шульманом попали в Сеть по вине хакеров, взломавших телефон звезды.

Откровенные снимки были выложены на нескольких интернет-ресурсах, которые специализируются на подобных сливах, передает «Дни.ру».