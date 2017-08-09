Красивая пара! Интимные снимки Энн Хэтэуэй и ее мужа попали в Сеть
Красивая грудь, озорной взгляд, любимый мужчина рядом — так выглядит интимная жизнь актрисы Энн Хэтэуэй, которая стала мамой чуть больше года назад. Кадры ее семейной идиллии с актером Адамом Шульманом попали в Сеть по вине хакеров, взломавших телефон звезды.
Откровенные снимки были выложены на нескольких интернет-ресурсах, которые специализируются на подобных сливах, передает «Дни.ру».
15 августа 2017 г.
15 августа 2017 г.
15 августа 2017 г.
Ранее жертвами киберхулиганов становились Дженнифер Лоуренс, Ким Кардашьян, Рианна, Аврил Лавин, Кейт Босуорт, Эмбер Херд. Оказалось, что причиной «утечки» было письмо, которое рассылал звездам 36-летний «айтишник» Райан Коллинз. Вредоносная программа копировала фотографии, хранящиеся в памяти телефона, и отправляла их хулигану. В прошлом году мужчина был разоблачен и был лишен свободы за нарушение прав своих жертв, передает сайт канала «НТВ».
Фото: eastnews.ru, globallookpress.com, twitter.com