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Пышные воланы и высокие шпильки: беременная Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в эффектном образе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Eastnews

Энн Хэтэуэй впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. В июле 36-летняя актриса сообщила, что ждет второго ребенка, в связи с чем заметно освободила свое расписание. Звезда посетила премьеру фильма «Современная любовь», в котором сыграла эпизодическую роль. Для выхода на красную дорожку Энн выбрала максимально женственный наряд, не скрывающий заметно округлившийся живот.

Образ Хэтэуэй построен вокруг нежных кремовых оттенков. На ней двойка на основе классических широких брюк молочно-белого цвета и блузки на одно плечо. Элегантности образу добавили пышные воланы, асимметрично спускающиеся до щиколоток. Несмотря на внушительный срок беременности, Энн дополнила образ босоножками на высоких шпильках в оттенке золотистый металлик — в них звезда героически провела вечер и позировала фотографам. Акцентами вечернего аутфита стали массивные украшения — колье из золота с бирюзой и крупные серьги. Эффектный look будущей мамы подчеркнул яркий макияж, а классическая прическа бабетта максимально открыла линию декольте.

В 2016 году Энн Хэтэуэй впервые стала мамой. После родов тело актрисы заметно изменилось, чего она совершенно не стеснялась. О других звездах, которым пришлось приводить себя в форму после беременности, читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook

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