Пышные воланы и высокие шпильки: беременная Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в эффектном образе

В 2016 году Энн Хэтэуэй впервые стала мамой. После родов тело актрисы заметно изменилось, чего она совершенно не стеснялась. О других звездах, которым пришлось приводить себя в форму после беременности, читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook

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