Пышные воланы и высокие шпильки: беременная Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в эффектном образе
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Фото: Eastnews
Образ Хэтэуэй построен вокруг нежных кремовых оттенков. На ней двойка на основе классических широких брюк молочно-белого цвета и блузки на одно плечо. Элегантности образу добавили пышные воланы, асимметрично спускающиеся до щиколоток. Несмотря на внушительный срок беременности, Энн дополнила образ босоножками на высоких шпильках в оттенке золотистый металлик — в них звезда героически провела вечер и позировала фотографам. Акцентами вечернего аутфита стали массивные украшения — колье из золота с бирюзой и крупные серьги. Эффектный look будущей мамы подчеркнул яркий макияж, а классическая прическа бабетта максимально открыла линию декольте.
В 2016 году Энн Хэтэуэй впервые стала мамой. После родов тело актрисы заметно изменилось, чего она совершенно не стеснялась. О других звездах, которым пришлось приводить себя в форму после беременности, читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, Globallook
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