Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов и впечатлила нарядом с декольте до пояса

И теперь, чуть больше месяца после родов Энн впервые вышла в свет. Актриса побывала на Critics` Choice Awards — 2020 и вручила статуэтку Хоакину Фениксу.

Для выхода в свет Хэтэуэй выбрала сверкающее платье Versace с декольте до пояса, которое подчеркнуло пикантные формы молодой мамы. Пока актриса не может похвастаться идеальной формой, как до беременности, но выглядит она невероятно счастливой.