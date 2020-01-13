Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов и впечатлила нарядом с декольте до пояса
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
О том, что Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка, стало известно летом 2019 года. А уже в начале декабря в СМИ появилась информация, что 37-летняя обладательница «Оскара» стала матерью. Правда, ни пол, ни точная дата рождения малыша неизвестны.
И теперь, чуть больше месяца после родов Энн впервые вышла в свет. Актриса побывала на Critics` Choice Awards — 2020 и вручила статуэтку Хоакину Фениксу.
Для выхода в свет Хэтэуэй выбрала сверкающее платье Versace с декольте до пояса, которое подчеркнуло пикантные формы молодой мамы. Пока актриса не может похвастаться идеальной формой, как до беременности, но выглядит она невероятно счастливой.
Фото: EAST NEWS
В Instagram актриса показала, как ее наряд выглядел сзади. «С возвращением», — подписала Энн Хэтэуэй фотографию.
«Хорошенькая», — написала комментарий Мария Шарапова. «Ух ты!», «Икона», «Лучшая», «Королева», — усыпали актрису комплиментами.
Энн Хэтэуэй признавалась, что ее путь к матери был очень сложным. Актриса не скрывала переживаний из-за того, что долго не могла забеременеть. Теперь у нее двое детей. У Энн и ее супруга Адамом Шульманом, кроме новорожденного малыша, еще растет 3-летний сын Джонатан.
Фото: East News, Getty Images, Instagram
Видео: Instagram
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