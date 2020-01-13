passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов и впечатлила нарядом с декольте до пояса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Энн Хэтэуэй на Critics Choice Awards — 2020

Фото: Getty Images

Актриса побывала на вручении кинопремии Critics` Choice Awards — 2020.

О том, что Энн Хэтэуэй ждет второго ребенка, стало известно летом 2019 года. А уже в начале декабря в СМИ появилась информация, что 37-летняя обладательница «Оскара» стала матерью. Правда, ни пол, ни точная дата рождения малыша неизвестны.

И теперь, чуть больше месяца после родов Энн впервые вышла в свет. Актриса побывала на Critics` Choice Awards — 2020 и вручила статуэтку Хоакину Фениксу.

Для выхода в свет Хэтэуэй выбрала сверкающее платье Versace с декольте до пояса, которое подчеркнуло пикантные формы молодой мамы. Пока актриса не может похвастаться идеальной формой, как до беременности, но выглядит она невероятно счастливой.

Фото: EAST NEWS

В Instagram актриса показала, как ее наряд выглядел сзади. «С возвращением», — подписала Энн Хэтэуэй фотографию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Welcome back xx

Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)

«Хорошенькая», — написала комментарий Мария Шарапова. «Ух ты!», «Икона», «Лучшая», «Королева», — усыпали актрису комплиментами.

Энн Хэтэуэй признавалась, что ее путь к матери был очень сложным. Актриса не скрывала переживаний из-за того, что долго не могла забеременеть. Теперь у нее двое детей. У Энн и ее супруга Адамом Шульманом, кроме новорожденного малыша, еще растет 3-летний сын Джонатан.

Фото: East News, Getty Images, Instagram

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!