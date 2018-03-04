Что такое синдром сухого глаза и как его лечить
К этому недомоганию все офисные работники относятся как к неизбежному, но не очень страшному злу. Некоторые спасаются «искусственной слезой», а кто-то просто терпит. Но и те, и другие очень рискуют зрением!
Что такое «сухой глаз»
Синдром сухого глаза (ССГ) — одна из самых распространенных проблем современности. Офтальмологи бьют тревогу: сегодня этим заболеванием страдает каждый пятый. Причем у женщин несколько больше шансов «пересушить глаза», потому что они чаще принимают медикаменты, ведущие к развитию CCГ.
Вы можете заподозрить у себя синдром, если:
- буквально чувствуете сухость глаз при работе за компьютером;
- глаза быстро устают при чтении или работе за монитором;
- по утрам слипаются веки;
- на мороз, ветер, пыль — вообще на все! — глаза реагируют слезотечением;
- у вас вечно красные глаза;
- есть ощущение дискомфорта, песка и жжения в глазах;
- контактные линзы причиняют дискомфорт и даже боль.
Семь причин ССГ
- Длительная работа за компьютером или планшетом.
- Недостаток витамина А, который влияет на качество слезы.
- Экология, качество воздуха (пересушенный воздух в помещении, где используется инфракрасный обогреватель или кондиционер).
- Гормональные изменения у женщин (в том числе в пременопаузе).
- Длительное ношение контактных линз.
- Прием антидепрессантов, оральных контрацептивов, антигистаминных средств и препаратов для лечения язвы желудка.
- Нарушение работы слезных желез.
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