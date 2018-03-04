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Что такое синдром сухого глаза и как его лечить

К этому недомоганию все офисные работники относятся как к неизбежному, но не очень страшному злу. Некоторые спасаются «искусственной слезой», а кто-то просто терпит. Но и те, и другие очень рискуют зрением!
Елена Кудряшова,
офтальмолог, заведующая отделением клиники «Ясный Взор»

Что такое «сухой глаз»

Синдром сухого глаза (ССГ) — одна из самых распространенных проблем современности. Офтальмологи бьют тревогу: сегодня этим заболеванием страдает каждый пятый. Причем у женщин несколько больше шансов «пересушить глаза», потому что они чаще принимают медикаменты, ведущие к развитию CCГ.

Вы можете заподозрить у себя синдром, если:

  • буквально чувствуете сухость глаз при работе за компьютером;
  • глаза быстро устают при чтении или работе за монитором;
  • по утрам слипаются веки;
  • на мороз, ветер, пыль — вообще на все! — глаза реагируют слезотечением;
  • у вас вечно красные глаза;
  • есть ощущение дискомфорта, песка и жжения в глазах;
  • контактные линзы причиняют дискомфорт и даже боль.

Семь причин ССГ

  1. Длительная работа за компьютером или планшетом.
  2. Недостаток витамина А, который влияет на качество слезы.
  3. Экология, качество воздуха (пересушенный воздух в помещении, где используется инфракрасный обогреватель или кондиционер).
  4. Гормональные изменения у женщин (в том числе в пременопаузе).
  5. Длительное ношение контактных линз.
  6. Прием антидепрессантов, оральных контрацептивов, антигистаминных средств и препаратов для лечения язвы желудка.
  7. Нарушение работы слезных желез.

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