Что такое «сухой глаз»

Синдром сухого глаза (ССГ) — одна из самых распространенных проблем современности. Офтальмологи бьют тревогу: сегодня этим заболеванием страдает каждый пятый. Причем у женщин несколько больше шансов «пересушить глаза», потому что они чаще принимают медикаменты, ведущие к развитию CCГ.

Вы можете заподозрить у себя синдром, если:

буквально чувствуете сухость глаз при работе за компьютером;

глаза быстро устают при чтении или работе за монитором;

по утрам слипаются веки;

на мороз, ветер, пыль — вообще на все! — глаза реагируют слезотечением;

у вас вечно красные глаза;

есть ощущение дискомфорта, песка и жжения в глазах;

контактные линзы причиняют дискомфорт и даже боль.

Семь причин ССГ