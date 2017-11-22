Современный мир невозможен без гаджетов. Уже в два-три года малыши умело тыкают пальчиками в мамины, а чаще в папины телефоны и легко находят в планшете любимый мультик или игру. А уж пользоваться пультом умеет и совсем кроха. Безусловно, в самих гаджетах или телевидении нет ничего страшного, потому что и то и другое может применяться в образовательных целях и приносить пользу, а не только развлекать.

Екатерина Левикова детский психолог, эксперт LEGO® DUPLO®

Во всем есть польза и нужна мера Однако слишком активное пользование смартфонами или просмотр телевизора в первые годы жизни может привести к тому, что у ребенка нарушится эмоциональная связь с родителями, возникнут трудности с живым общением и даже могут начаться, по мнению неврологов, проблемы со здоровьем. Это не значит, что нужно вовсе отказаться от достижений цивилизации и спрятать компьютер на антресоль до поступления чада в школу. Однако время, которое проводит ваш малыш за подобными развлечениями, все же стоит довольно строго ограничить. Как? Есть масса способов. Чаще выходите из дома

Самый простой и верный способ отвлечь ребенка от планшета или телевизора — выйти на прогулку. Парк аттракционов, театр, каток, рождественская ярмарка в центре города, дельфинарий, цирк — во всех этих местах у него едва ли будет возможность или желание поиграть в очередную игру на вашем телефоне или посмотреть мультик. В конце концов, если не хочется ехать далеко, найдите малышу (и себе тоже) компанию и отправляйтесь гулять в ближайший парк! Захватите санки или велосипед — в зависимости от времени года. Главное здесь — показать крохе, что досуг может и должен быть разнообразным. И он может быть веселым. Больше интересных игр

Развлечения должны быть разнообразными и дома. Детям дошкольного возраста интересно лепить из пластилина, рисовать, собирать конструкторы. И во многих случаях это более полезно для них, чем игры на планшете. Родителям важно обеспечить кроху всеми необходимыми материалами для творчества: карандашами, фломастерами, тестом для лепки, кинетическим песком, разноцветными кубиками.

Правильно подобранный конструктор не только займет ребенка, но и поможет ему развить полезные навыки: мелкую моторику ручек, пространственное мышление и многие другие. Главное — не забывайте обращать внимание при выборе игрушки на возраст, для которого она предназначена. Так, детям от 1,5 до 5 лет идеально подойдут наборы LEGO® DUPLO® — кубики в них в восемь раз больше обычных, их легко держать, а строить красивые конструкции из них — одно удовольствие. Ребятам, которым уже исполнилось два года, можно подарить конструктор LEGO® DUPLO® «Новый год». В нем они встретят Деда Мороза и много зимних развлечений. Как раз можно почерпнуть идеи для прогулки на свежем воздухе! Ведь скоро, совсем скоро Новый год! Да и подарок это отличный!

Подавайте пример Всем родителям известно, что в своем поведении ребенок ориентируется в первую очередь на родителей — это касается и пользования гаджетами. И здесь совет очевиден: не подавайте дурной пример. За общим ужином не листайте новостную ленту в смартфоне и не включайте телевизор «для фона». Вместо него лучше включите тихую музыку, которая бы не мешала вам общаться, поговорить и рассказать каждому, как прошел день, что было интересного. А когда вы сидите за работой в компьютере или смотрите очень интересное кино и ребенок вас о чем-то спрашивает, постарайтесь оторваться от экрана и вникнуть в его вопрос, не стоит отвечать «на автомате». В конце концов, для этого есть кнопка «пауза». Устав семьи Определите четкие правила по пользованию гаджетами и просмотру телевизора. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Дошкольникам стоит установить небольшое количество времени для гаджет-досуга и следить за тем, что они смотрят и во что играют. Кроме того, обусловьте правила и для себя: старайтесь как можно реже давать ребенку планшет, чтобы он успокоился или отвлекся. Трудно, конечно, но иначе потом вы много раз пожалеете, что потеряли контроль, да и ребенка в какой-то степени тоже. Малыши очень быстро ныряют в тот мир и с удовольствием в нем живут. Найдите другое увлечение