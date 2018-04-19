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Выбираем продукты правильно: лайфхаки от ведущих шеф-поваров

Хороший шеф сам ходит на рынок за продуктами. Passion.ru выведал у дружественных поваров московских ресторанов информацию о том, как правильно выбирать продукты, торговаться и уйти с базара довольной и с полной корзиной всевозможных вкусностей. Послушаем профессионалов.
Шеф-повар Дмитрий Еремеев

Ресторан «Турандот»

Чтобы сбить цену, нужно пощупать товар, понюхать и даже попробовать. Если все в норме, ни в коем случае не стоит показывать, что вы довольны полностью. Продавец не должен понять, что вам все понравилось. Этот прием работает — проверено! И не забудьте, общаясь, задействовать обаяние и улыбку. Кроме того, покупать продукты лучше у фермера (это и лучше, и дешевле, чем у перекупщика). Фермер расскажет вам о своем товаре все, перекупщик — нет. И самое главное: никогда не покупайте у первого попавшегося продавца: обойдите весь рынок, выберите лучший товар по качеству и по цене, и только после такого анализа начинайте торговаться с продавцом понравившегося вам товара.

Шеф-повар Мамия Джоджуа

Ресторан «Казбек»

Собираясь на рынок купить что-то, нужно заблаговременно определиться с тем, для чего этот фрукт, овощ или мясо вам нужны. Это необходимо, так как для разных блюд продукты нужны различного качества: очень спелые, недоспелые, мягкие, жесткие... Не бойтесь пробовать продукты на рынке, а также щупать, нюхать и торговаться. Кроме того, советую идти к знакомым продавцам: вероятность того, что они обманут или продадут товар ненадлежащего качества, сводится к нулю, а постоянным покупателям обязательно предоставят скидку.

Также с собой можно носить аппарат для измерения нитратов в овощах и фруктах. Прибор легок в использовании: необходимо ввести щуп в продукт и нажать «ок», измерение займет около трех секунд, а в зависимости от результата экран станет зеленым, желтым или красным — по принципу светофора (нормы содержания нитратов для всех продуктов уже внесены в память нитрат-тестера).

Шеф-повар Елена Никифорова

Ресторан «Шинок»

Для того чтобы приобрести товар на рынке по сниженной цене, можно показать свою легкую заинтересованность: рассмотрите ингредиент для будущего кулинарного шедевра, задайте несколько вопросов продавцу, но ни в коем случае не показывайте готовность сейчас же купить продукт. Если ваша увлеченность продуктом будет сильно заметна, то высок риск того, что сторговать не удастся ни копейки. Пока вы выбираете и осматриваете товар, постарайтесь установить эмоциональный контакт с продавцом, понравиться ему, найти общие точки соприкосновения (футбол, дети, охота — что угодно). Затем узнайте стоимость, а после этого обязательно нужно озвучить, что предложенная цена вас не слишком устраивает. В вашем разговоре должны быть минуты молчания: раздумывайте, стоит ли приобретать товар по такой цене или лучше поискать более дешевый?

Фото: Шеф-повар Иван Яковлев

Кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Какой-то правильной модели торга не существует: все зависит от вашей фантазии, горящих глаз и запала. Посещая рынки, я пытаюсь торговаться всегда, главное — делать это с улыбкой и в хорошем настроении. Даже если в принципе цена на товар приемлема (которую вам назвали изначально), все равно торгуйтесь! Это же весело, адреналин.

Шеф-повар Виктор Гусев

Кафе «Мечтатели»

Начну с самого главного: времени для покупки на рынке. Идеально приехать на рынок за продуктами в субботу утром, примерно в 8 часов. Добросовестные фермеры, которые упорно трудились всю неделю, выезжают в город и продают свой свежий и качественный товар. Не стесняйтесь спрашивать, задавать продавцам вопросы, они должны знать все о продукции на прилавке, а особо дружелюбные всегда подскажут вам, какой товар посвежее или послаще — и даже уступят в цене. При выборе мяса нужно обращать внимание на цвет: свинина и телятина всегда розовые, а говядина — естественного красного цвета. Слишком яркий и ненатуральный оттенок говорит о том, что с мясом проводили какие-то манипуляции. При покупке птицы обратите внимание на ее мягкость, также она должна хорошо пахнуть, кожица — без синевы и желтизны на лапках, крылышках. Приобретая овощи или фрукты, обязательно учитывайте фактор сезонности, в свой сезон они вкуснее.

Шеф-повар Алексей Страхов

Moregrill

Тренд рынков набирает обороты, и все больше и больше людей вместо супермаркета идут на базар, чтобы приобрести более свежие и качественные продукты. Вот лучшее время для этого — раннее утро субботы, когда есть шанс купить продукты напрямую у фермеров — в течение недели они не стоят у лотков, а работают. Обращайте внимание на внешний вид продавца и общую гигиену: чистоту одежды и рук, прилавка. Фермерские овощи и фрукты должны быть разной формы, размера, иногда с червоточинкой, следами падений. Конечно, принюхивайтесь, присматривайтесь, ваши органы чувств — ваши ближайшие помощники в вопросе выбора продуктов. Например, хорошие корнеплоды помимо своего запаха должны пахнуть землей.

Шеф-повар Жереми Урюти

Le Restaurant

В первую очередь следует покупать продукты только в сезон: в августе — сливы, осенью — тыкву, редиску — весной. После этого необходимо понюхать, а лучше попробовать продукт. Небольшой лайфхак: то, что лежит на прилавке, не самое лучшее, что они предлагают, самое лучшее у них прячется за прилавком. Поэтому вы должны тщательно осматривать предложенные вам продукты.

Фото: архив ресторанов, shutterstock.com

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