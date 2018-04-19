Выбираем продукты правильно: лайфхаки от ведущих шеф-поваров

Кафе «Мечтатели»

Начну с самого главного: времени для покупки на рынке. Идеально приехать на рынок за продуктами в субботу утром, примерно в 8 часов. Добросовестные фермеры, которые упорно трудились всю неделю, выезжают в город и продают свой свежий и качественный товар. Не стесняйтесь спрашивать, задавать продавцам вопросы, они должны знать все о продукции на прилавке, а особо дружелюбные всегда подскажут вам, какой товар посвежее или послаще — и даже уступят в цене. При выборе мяса нужно обращать внимание на цвет: свинина и телятина всегда розовые, а говядина — естественного красного цвета. Слишком яркий и ненатуральный оттенок говорит о том, что с мясом проводили какие-то манипуляции. При покупке птицы обратите внимание на ее мягкость, также она должна хорошо пахнуть, кожица — без синевы и желтизны на лапках, крылышках. Приобретая овощи или фрукты, обязательно учитывайте фактор сезонности, в свой сезон они вкуснее.