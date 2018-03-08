Вам понадобится:

индейка, курица, гусь или утка — по 200 г (желательно брать мясо с кожей, но без кости)

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

душистый перец — 1 шт.

лавровый лист — 1 шт.

веточка тимьяна — 1 шт.

сливочное масло — 250 г

Приготовление:

Все мясо мелко нарезаем, добавляем луковицу и морковь и ставим на маленький огонь. Добавляем душистый перец и лавровый лист, можно добавить веточку тимьяна. В течение пяти часов тушим на максимально маленьком огне, периодически помешивая. Каждый час добавляем по 50 г сливочного масла, которое придаст блюду ореховый вкус. Не забываем посолить и поперчить. Через пять часов блюдо готово! Подавать его нужно с тостами.

В чем отличие риетов от паштетов?

Отличие заключается в том, что использовать блендер при приготовлении риета не нужно! Кроме того, паштеты делают в основном из субпродуктов, они взбиваются и измельчаются с помощью блендера до состояния пюре. Бывают паштеты и из овощей. Попробуйте приготовить что-то по рецептам нашего эксперта.

Паштет из белых грибов с виноградом