Риеты и паштеты: в чем разница и что вкуснее
Риет — блюдо французской классической кухни, перетертая масса из мяса (в центре Франции это чаще всего свинина, в некоторых провинциях используют несколько видов мяса). Риет напоминает паштет, но он волокнистый, не блендированный. Есть и риеты из рыбы, иногда в них добавляют творожный сыр.
Риет из трех видов птицы
Вам понадобится:
- индейка, курица, гусь или утка — по 200 г (желательно брать мясо с кожей, но без кости)
- лук репчатый — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- душистый перец — 1 шт.
- лавровый лист — 1 шт.
- веточка тимьяна — 1 шт.
- сливочное масло — 250 г
Приготовление:
Все мясо мелко нарезаем, добавляем луковицу и морковь и ставим на маленький огонь. Добавляем душистый перец и лавровый лист, можно добавить веточку тимьяна. В течение пяти часов тушим на максимально маленьком огне, периодически помешивая. Каждый час добавляем по 50 г сливочного масла, которое придаст блюду ореховый вкус. Не забываем посолить и поперчить. Через пять часов блюдо готово! Подавать его нужно с тостами.
В чем отличие риетов от паштетов?
Отличие заключается в том, что использовать блендер при приготовлении риета не нужно! Кроме того, паштеты делают в основном из субпродуктов, они взбиваются и измельчаются с помощью блендера до состояния пюре. Бывают паштеты и из овощей. Попробуйте приготовить что-то по рецептам нашего эксперта.
Паштет из белых грибов с виноградом
Вам онадобится:
- сливочное масло — 600 г
- белые грибы с/м — 800 г
- сушеные белые грибы — 50 г
- лук репчатый — 200 г
- тимьян — 10 г
- чеснок — 6 г
- портвейн — 1 бутылка
- коньяк — 100 мл
- виноград черный, желательно без косточек — 1 стакан
Приготовление:
Сухие белые грибы тщательно промыть, залить водой (500 мл) и на самом медленном огне сварить концентрированный бульон, уварив его до 150 мл. Свежемороженые грибы промыть под холодной водой и очистить от верхнего слоя, чтобы избежать попадания песка в блюдо. Лук, тимьян, чеснок, портвейн и коньяк залить в одну тару и выпарить на 50%, чтобы вышел весь алкоголь. Добавить виноград и варить пять минут на медленном огне. Отвар оставляем. Важно, чтобы виноград не превратился в кашу, но стал мягким. После того, как отвар остынет, виноград нужно очистить, снять кожуру, убрать в холодильник. Лук обжарить на растительном масле до мягкости, добавить свежемороженые грибы и обжарить до золотистого цвета. Далее нужно залить обжаренные грибы процеженным бульоном от сухих белых грибов и отваром от винограда. Поставить на маленький огонь и томить, пока не выпарится вся вода. Далее это все нужно поместить в блендер, добавить 10 г соли, щепотку перца, влить растопленное масло (оно не должно кипеть, оно должно быть мягким). Массу пробить в блендере и убрать в холодильник на два часа. Украсить виноградом, подавать с хрустящими тостами.
Постный паштет из авокадо со спаржей
Вам понадобится:
- спаржа — 50 г
- авокадо — 1 шт.
- красный лук — 1 шт.
- чили — щепотка
- кинза — щепотка
- кумин — щепотка
- лайм — 1 шт.
- оливковое масло
Приготовление:
Спаржу очистить от верхней пленки, бланшировать. Авокадо разрезать пополам, достать мякоть, пробить в блендере. Спаржу нарезать мелкими кубиками, добавить 5 г (маленькая щепотка) измельченного красного лука, немного кинзы, щепотку чили, кумин, оливковое масло, сок и цедру лайма. Перемешать с пюре из авокадо. Декорировать спаржей по желанию. Подавать с тостами.
Фото: архив ресторана, shutterstock.com