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9 полезных сервисов, без которых не обойтись владельцам домашних животных

Если у вас дома есть питомец, да еще не один, то вы уже наверняка в секте любителей животных и готовы на все, чтобы вашему котику, собаке, хорьку или черепашке жилось хорошо. Иногда даже лучше хозяина. Итак, знакомим вас с сервисами для братьев наших меньших.

Гостиницы для животных

Их сейчас очень много, на любой вкус и кошелек. Есть отели специально для собак и отдельно для кошек, шиншилл — кого угодно. В зависимости от количества услуг и складывается цена: есть ли свой ветеринарный врач, территория для выгула, отдельные апартаменты и тому подобное. Вариант: частная передержка. Дешевле, но тут надежда только на сарафанное радио, ведь что одному хорошо, то другому может и не подойти. А еще есть догситтеры, они же выгульщики. Они нужны тем хозяевам, которые не представляют себе возможным отдать животное из дома куда-либо. Тогда вам подбирают человека, который будет вашей собаке и няней, и другом, и выгульщиком на вашей территории пока вы, например, в отпуске.

Стрижка только начата

Очередная услуга — грум-сервис. И не думайте, что она нужна только мелким собачкам типа йорков или пуделей. Грумер работает и с кошками, и с хорьками, и с другими зверушками. Если у питомца колтуны, а он своенравен, то не нужно рисковать собой. Парикмахер для животных и подшерсток вычешет специальной расческой-фурминатором, и выстрижет аккуратно, не поранив животное, жуткие колтуны, к которым вы даже не знали как подступиться, и даже ногти по вашей просьбе подстрижет. А собачкам может стильную прическу сделать. Сегодня для животных есть настоящие салоны красоты. При них работают бутики одежды и аксессуаров для четвероногих модников. А еще в таких салонах есть новейшая система по удалению зубного камня ультразвуком, спа-маски и обертывания, восстанавливающие процедуры для шерсти (волос), ультрамодные стрижки. Но ничто не мешает вызвать грумера к себе на дом.

Собака-гуляка

Вы обожаете свою собаку, но вас гложет чувство вины за то, что вы мало с ней гуляете? Или вы болеете. Или… В жизни много чего может случиться, но животное не должно страдать. Именно для этого существуют сервисы выгула. Их много, но нужно выбрать лучшую компанию. Как? Вас еще по телефону расспросят о том, что любит собака, о ее нюансах в поведении, а затем в течение нескольких часов пришлют на почту список выгульщиков на выбор (тут уж вам решать, нужен ли вам просто студент, обожающий собак, или кинолог, который не только выгуляет собаку, но и позанимается с ней). Это влияет на цену. Кстати в хороших компаниях в оплату входит и мытье лап собаке, кормежка. Потом вам на почту приходит рассказ от выгульщика про прогулку, фото и даже маршрут, по которому питомец прогулялся. А еще у хороших выгул-сервисов у кинологов с собой есть специальное снаряжение — ваш пес, даже если захочет, не сможет сорваться с поводка и убежать. Еще одна услуга есть у данного сервиса — дневная няня. Что поделаешь: животные, как некоторые люди, не выносят одиночества. Няню вам дают на выбор и проверенную.

Доктор на дом

К сожалению, животные порой болеют. Кто-то через знакомых находит своего Айболита, кто-то выбирает подходящую клинику рядом с домом, а некоторые вызывают доктора на дом. На дом выезжает не только ветеринар (обычно эту услугу оказывает личный знакомый врач или доктора из сети клиник), но и врачи узких специальностей: кардиолог, акушер, даже хирург. Ну и, конечно, лаборанты для забора крови, мазков. Стоит это не так дешево, но иногда пожалеть нервы животного и вызвать ветеринара на дом — более правильное решение.

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