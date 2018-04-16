9 полезных сервисов, без которых не обойтись владельцам домашних животных

Вы обожаете свою собаку, но вас гложет чувство вины за то, что вы мало с ней гуляете? Или вы болеете. Или… В жизни много чего может случиться, но животное не должно страдать. Именно для этого существуют сервисы выгула. Их много, но нужно выбрать лучшую компанию. Как? Вас еще по телефону расспросят о том, что любит собака, о ее нюансах в поведении, а затем в течение нескольких часов пришлют на почту список выгульщиков на выбор (тут уж вам решать, нужен ли вам просто студент, обожающий собак, или кинолог, который не только выгуляет собаку, но и позанимается с ней). Это влияет на цену. Кстати в хороших компаниях в оплату входит и мытье лап собаке, кормежка. Потом вам на почту приходит рассказ от выгульщика про прогулку, фото и даже маршрут, по которому питомец прогулялся. А еще у хороших выгул-сервисов у кинологов с собой есть специальное снаряжение — ваш пес, даже если захочет, не сможет сорваться с поводка и убежать. Еще одна услуга есть у данного сервиса — дневная няня. Что поделаешь: животные, как некоторые люди, не выносят одиночества. Няню вам дают на выбор и проверенную.

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