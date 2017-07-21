Гипертония – бич современности. Ученые уверяют, что эту проблему можно решить с помощью правильного питания. По информации портала Brain Diet, чтобы поддерживать давление в норме, нужно срочно добавить в свой рацион эти продукты:

Листовая зелень

Зелень богата калием, а восстановление калий-натриевого баланса – один из основных аргументов в борьбе с гипертонией.

Ягоды

Годятся любые лесные ягоды. Особенно черника, содержащая флавоноиды, регулярное употребление которых значительно снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Картофель

Любимый многими продукт является одним из рекордсменов по содержанию калия и магния, а эти два минерала – необходимы для здоровья сердца и нормализации артериального давления.

Свекла

Четкого объяснения этому феномену нет, но любители свеклы действительно реже прочих страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Предположительно такой эффект оказывают содержащиеся в ней нитраты. В большинстве старых кардиопрепаратов (типа нитроглицерина) «работают» они же.

Овсяная каша

«Овсянка, сэр!» - с такой фразой и соответствующим блюдом на тарелке следует встречать утро людям, страдающим гипертензией. Этот злак обделен натрием и жиром, однако очень богат клетчаткой. Как показывают исследования, именно такое сочетание – идеальное оружие в борьбе с повышенным давлением.

Бананы

Бананы по содержанию калия могут конкурировать с картофелем, поэтому, время от времени перекусывая этим фруктом, можно поправить здоровье.

Подсолнечные семечки

В последнее время семена разных экзотических плодов набирают бешеную популярность. Однако не стоит забывать про старые добрые подсолнечные семечки. Они не только очень сытные, но и полезные для сердца и сосудов за счет высокого содержания магния. Но стоит помнить, что есть нужно семечки без соли, чтобы не превысить допустимую норму натрия.

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