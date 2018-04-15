Что такое сезонный поллиноз и как его лечить

На самом деле в апреле искать ценную информацию по теме поллиноза поздно. Зная о своей аллергии, вы могли бы заняться профилактикой и прийти к аллергологу не в период обострения симптомов, а заранее. Это дало бы возможность подготовиться к сезону цветения и снизить вероятность обострений, в таком случае сезон цветения пройдет намного спокойнее. Для того чтобы успеть обследовать, вывести в стабильное состояние и получить десенсибилизирщий эффект от терапии, нужно около двух месяцев. То есть начинать следовало в феврале. Это если все по уму, но можно и начать с вывода из обострения.

Аллергия истинная и ложная

Справедливости ради надо признать, что не всякий взрослый человек заранее знает о своей аллергии. Довольно распространены ситуации, когда поллиноз дебютирует у 30-40-летних мужчин и женщин. Поллиноз (он же сенная лихорадка) — вид аллергической реакции на пыльцу. Для того чтобы он развился, нужно, чтобы организм выработал так называемую сенсибилизацию, повышенную чувствительность. Она определяется лабораторными методами — определением уровня специфических иммуноглобулинов Е в крови.

Если человек уже рождается с повышенным уровнем иммуноглобулина Е, то высока вероятность, что аллергические реакции проявятся в раннем возрасте. Но даже если уровень иммуноглобулина Е невысокий, то все равно, чем чаще и дольше будет происходить контакт с аллергеном, тем выше риск проявления сенсибилизации.

Иногда пациенты утверждают, что у них никогда не было аллергических реакций, но с течением лет они стали замечать, что в определенный сезон начинается нечто, похожее и на аллергию, и на простуду: кашель, насморк, конъюнктивит... В таких случаях надо сдать кровь и определить титры иммуноглобулинов Е к пыльце деревьев и растений. И если они высокие, то ставится диагноз «поллиноз».

К сожалению, обратная ситуация — когда в детстве аллергия была, а во взрослом возрасте сама по себе исчезла — практически не встречается. Хотя есть такое расхожее понятие, как «перерасти аллергию». На самом деле, это не совсем корректное изречение. Оно относится не к поллинозу, а к атопическому дерматиту, когда у ребенка есть зуд, покраснения и высыпания на коже. Очень часто это не аллергия, а пищевая непереносимость, так называемая псевдоаллергия — реакции проходят без участия иммуноглобулина, но клинические проявления похожи на истинную аллергию. Это состояние действительно можно «перерасти».

Поллиноз же чаще всего является истинной аллергией, поэтому вероятность того, что однажды он исчезнет сам по себе, достаточно призрачна. Разве что, став взрослым, вы переедете в регион, где не растет и не цветет ваш аллерген.