Фермерские овощи и фрукты должны быть разной формы, размера, иногда с червоточинкой, следами падений. Если в лотке картошка, морковь, яблоки лежат как на подбор, это наверняка продукты генной инженерии. Не стремитесь купить самый большой и блестящий плод. Например, принято считать, что гранат стоит выбирать по цвету: поярче и покраснее. Это большое заблуждение. Самые вкусные - это сравнительно мелкие и невзрачные азербайджанские гранаты. Хорошо, когда кожица у граната тонкая и суховатая — это значит, что она отдала зернышкам все соки. Еще одна полезная примета — рельефность. Кожура должна плотно обтягивать каждое зернышко, от чего на ее поверхности проступают бугорки. Однако стоит немного разбираться в теме или задавать правильные вопросы. Например, плоды фейхоа бывают мелкие – примерно по 2-3 см, а бывают огромными, в несколько раз больше киви. И то, и другое – нормально, просто разные сорта.

Лайфхак от Яны: Обязательно просите попробовать то, что берете – это лучший способ разобраться и заодно получить удовольствие. Доверяйте себе, своему вкусу. Где-нибудь в Тбилиси или в Киеве после дегустации на рынке уже можно и не обедать!» Будьте внимательны Например, рыба относится к скоропортящимся продуктам питания, поэтому выбирать ее надо очень придирчиво. У свежей ясный взор, зрачок нормальной величины и яркости. Во-вторых, свежая рыба пахнет морем. Ну, или речной тиной. А если вы почувствуете запах аммиака, значит, к сожалению, срок годности рыбы давно истек. В-третьих, посмотрим на жабры. Норма – яркие, розово-красные. Если рыба начала портиться, жабры сразу темнеют, если ее замораживали - становятся серыми. Напоследок смотрим на чешую. Она должна быть влажной и яркой, а не тусклой, без пятен, не в коем случае не сухой и ломкой. Если же на ней даже появились трещины, значит, рыба явно залежалась на прилавке. Сухой и слегка погнутый хвост также является признаком несвежести. Поберегите себя и своих родных. Лайфхак от Яны: Рыбе надо посмотреть в глаза. И выбрать с самыми красивыми, яркими не мутными – та и будет вашей. Фермерские продукты выглядят совсем иначе, чем магазинные Например, молоко. Цвет его должен быть либо белым, либо слегка кремовым из-за большого содержания жира. Хороший знак – это сливки сверху молока, они обязательно образуются уже после 5-8 часов после доения. Если вы пришли за козьим молоком, то проверьте его на запах. Свежее и качественное козье молоко почти не пахнет. Поинтересуйтесь, подогревает ли фермер молоко после дойки до 70° – пастеризация нужна для обеззараживания. Даже здоровый городской человек, выпив молока «из-под коровы», может получить расстройство желудка. Да, и глупо спрашивать у продавца, есть ли у него 1,5 %-ное молоко. Массовая доля жира в домашнем коровьем молоке всегда больше 3 %. Творог в зависимости от сезона меняет вкус: летом он сладкий, поскольку коровы пасутся на свежей траве, осенью и зимой – чуть кисловатый. Масло, произведенное летом, более желтое, чем то, что сбито зимой. Жирный творог имеет кремовый оттенок, он однородный и может мазаться. Что касается нежирного творога – он должен быть немного рассыпчатым. Не пугайтесь, если увидите немного сыворотки - это нормально. Лайфхаки от Яны Покупайте на рынке хлеб и всякие разные национальные лепешки – это вкусно, необычно и недорого. Покупать хлеб лучше там, где его пекут. Батон из пекарни всегда свежее. К тому же большинство мини-пекарен (да и продавцов других продуктов) делают существенную скидку в последние часы работы. А этот раз все, мы просто пробежались по рынку: актриса спешила на съемки, шеф-повар в ресторан. Жаль, потому что рынки сегодня – совсем не такие, как были еще лет пять назад: здесь и кулинарии, где можно не только купить продукты домой, но и поесть, что понравилось на прилавке или по запаху. Еще одна рыночная находка – кулинарные мастер-классы. Крупные городские рынки приглашают взрослых и детей на уроки от поваров модных ресторанов. Это отличный способ получить новые навыки и хорошо провести время. Заходите на сайты рынков и смотрите расписание. Кстати, у многих рынков появилась услуга доставки – грех не воспользоваться. Ну, и напоследок, два совета: на рынке обязательно нужно пробовать товар, естественно, который возможно и конечно – торговаться! Как? Об этом мы расскажем вам в следующем материале в репортаже с другого рынка. И, конечно, ждем ваших лайфхаков по походу на базар. Давайте, делиться! P.S. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Роберта, грузинской кулинарии «Оджухари».