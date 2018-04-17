Психологи не устают повторять, что прошлое должно оставаться в прошлом и никак не должно влиять на ваше настоящее, а тем более и на будущее. Поэтому не стоит жить с оглядкой назад и вздрагивать каждый раз, когда кто-то тянет руку к вашему мобильному телефону. Возможно, просто потому, что вам есть что скрывать? Может быть, вам стыдно за тот плейлист, который вы закачали настолько давно, что он уже неактуален? Или все гораздо серьезнее, и вы переживаете, что кто-то заметит, какие пошлые картинки вы храните или прослушиваете в очередной раз эротическую аудиокнигу. Чтобы вам не было мучительно стыдно за весь тот хлам, который скопился в вашем смартфоне, советуем проводить регулярную «генеральную уборку» и избавляться от всего ненужного.

Старые сообщения и голосовую почту

Вы что, действительно находите время, чтобы перечитывать старую переписку? Скорее всего, вы и сами не знаете, сколько подобных сообщений скопилось в памяти вашего телефона. Голосовую почту, к слову, также нужно периодически чистить. Если, например, у вас каким-то чудом сохранилось голосовое сообщение, датированное еще 2010 годом, то единственное разумное, что вы можете с ним сделать, — удалить и забыть.

Снимки, которые вы никому не покажете, и дубликаты

Уверены, что на вашем смартфоне найдется множество неудачных ракурсов, смазанных лиц и прочих неприглядных фотографий, которые вы вряд ли будете демонстрировать другим людям. Поэтому, может быть, имеет смысл их удалить и оставить лишь удачные кадры? То же самое касается дубликатов, которые постоянно появляются в галерее снимков.