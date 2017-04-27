В понедельник часто хочется себя побаловать чем-нибудь сладеньким. А поскольку сегодня понедельник нерабочий, то это тем более стоит сделать! Ловите рецепты очень вкусных десертов от шеф-поваров, знающих толк в сладкой кухне и в сочетаниях вкуса и фактур.

Клафути с вишней

от гастрономического бара TooMuch

Ингредиенты:

мука пшеничная — 200 г

масло сливочное — 100 г

яйцо куриное — 2 шт.

сахар — 50 г

сахарная пудра — 2 г

сыр «Креметта» — 20 г

сливки 33% — 20 г

разрыхлитель теста — щепотка

вишня свежемороженая — 50 г

желатин — 0,004 г

Приготовление:

Готовим песочное тесто: в муку разбиваем одно куриное яйцо, добавляем сливочное масло, разрыхлитель, сахарную пудру. Замешиваем и формируем круг под металическую форму. Запекаем: главное, чтобы тесто схватилось.

Взбиваем яйцо с 20 г сахара, чтобы последний растворился. После добавляем сливки, творожный крем и сахар — взбиваем миксером до однородной массы. Не пугайтесь, будущий крем будет жидким — все в порядке. В металическую круглую форму кладем на дно песочный корж и заливаем сверху будущий крем. Накрываем фольгой и ставим в духовой шкаф (без вентиляции) на 50 минут при температуре 160 градусов.

Пока основа запекается, готовим вишневое желе. Вишню с сахаром (30 г) в кастрюле доводим до кипения и снимаем, добавляем желатин. Оставляем остывать до комнатной температуры.

Как раз испеклась основа — достали и ждем, пока она охладится до комнатной температуры. Тесто с кремом и вишневое желе с ягодами должны быть одной тепературы.

Выкладываем верхушку десерта из вишни, заливаем желе и убираем в холодильник на три-четыре часа.

Желе маракуйя с чиа

от шеф-повара ресторана «Чугунный мост»

Ингредиенты:

замороженное фруктовое пюре из маракуйи — 180-200 мл

сахар — 30 г

персиковый сироп — 15 мл

агар-агар — 3 г

семена чиа — 30 г

кокосовое молоко — 200 мл

вода — 100 мл

замороженное фруктовое пюре из манго — 300 мл

лимонный сок — 12 капель

маракуйя — 3 шт.

кокосовая стружка — 5 г

Приготовление:

Семена чиа залить смесью кокосового молока и воды и, изредка помешивая, замачивать в течение шести часов. Семена должны разбухнуть.

Пюре из маракуйи, персиковый сироп, сахар и агар-агар выложить в сотейник, смешать и проварить полторы-две минуты на среднем огне. Разлить по формам и поставить в холодильник застывать. Вылить по две капли лимонного сока в формы с застывшим пюре из маракуйи. Сверху уложить семена чиа.

Пюре из манго выложить в сотейник, довести до кипения и дать остыть в холодильнике. Выложить в формы слои из мангового пюре. Плоды маракуйи разрезать пополам и украсить половинками порции. Посыпать желе кокосовой стружкой.

Милье-фолье

от ресторана «Ботик Петра»

Ингредиенты:

слоеное тесто — 60 г

маскарпоне — 50 г

сгущенное молоко — 20 г

сливочное масло — 10 г

сливки — 10 г

свежая малина — 50 г

клубника — 30 г

голубика — 30 г

сахар — 20 г

Приготовление:

Для приготовления крема смешиваем маскарпоне, сгущенное молоко, сливочное масло и сливки, затем ставим массу в холодильник на 40-60 минут.

Для соуса взбиваем малину с сахаром до однородной массы.

Тесто (рекомендуем взять готовое) необходимо тонко раскатать, запечь и поломать на мелкие кусочки в произвольном порядке.

На тарелку выкладывается крем, затем посыпаются кусочки теста, поливаются соусом и украшаются ягодами и листиком мяты (по желанию).

Фото: архив ресторанов, istockphoto.com