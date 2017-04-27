Клафути с вишней
от гастрономического бара TooMuch
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 200 г
- масло сливочное — 100 г
- яйцо куриное — 2 шт.
- сахар — 50 г
- сахарная пудра — 2 г
- сыр «Креметта» — 20 г
- сливки 33% — 20 г
- разрыхлитель теста — щепотка
- вишня свежемороженая — 50 г
- желатин — 0,004 г
Приготовление:
Готовим песочное тесто: в муку разбиваем одно куриное яйцо, добавляем сливочное масло, разрыхлитель, сахарную пудру. Замешиваем и формируем круг под металическую форму. Запекаем: главное, чтобы тесто схватилось.
Взбиваем яйцо с 20 г сахара, чтобы последний растворился. После добавляем сливки, творожный крем и сахар — взбиваем миксером до однородной массы. Не пугайтесь, будущий крем будет жидким — все в порядке. В металическую круглую форму кладем на дно песочный корж и заливаем сверху будущий крем. Накрываем фольгой и ставим в духовой шкаф (без вентиляции) на 50 минут при температуре 160 градусов.
Пока основа запекается, готовим вишневое желе. Вишню с сахаром (30 г) в кастрюле доводим до кипения и снимаем, добавляем желатин. Оставляем остывать до комнатной температуры.
Как раз испеклась основа — достали и ждем, пока она охладится до комнатной температуры. Тесто с кремом и вишневое желе с ягодами должны быть одной тепературы.
Выкладываем верхушку десерта из вишни, заливаем желе и убираем в холодильник на три-четыре часа.
Желе маракуйя с чиа
от шеф-повара ресторана «Чугунный мост»
Ингредиенты:
- замороженное фруктовое пюре из маракуйи — 180-200 мл
- сахар — 30 г
- персиковый сироп — 15 мл
- агар-агар — 3 г
- семена чиа — 30 г
- кокосовое молоко — 200 мл
- вода — 100 мл
- замороженное фруктовое пюре из манго — 300 мл
- лимонный сок — 12 капель
- маракуйя — 3 шт.
- кокосовая стружка — 5 г
Приготовление:
Семена чиа залить смесью кокосового молока и воды и, изредка помешивая, замачивать в течение шести часов. Семена должны разбухнуть.
Пюре из маракуйи, персиковый сироп, сахар и агар-агар выложить в сотейник, смешать и проварить полторы-две минуты на среднем огне. Разлить по формам и поставить в холодильник застывать. Вылить по две капли лимонного сока в формы с застывшим пюре из маракуйи. Сверху уложить семена чиа.
Пюре из манго выложить в сотейник, довести до кипения и дать остыть в холодильнике. Выложить в формы слои из мангового пюре. Плоды маракуйи разрезать пополам и украсить половинками порции. Посыпать желе кокосовой стружкой.
Милье-фолье
от ресторана «Ботик Петра»
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 60 г
- маскарпоне — 50 г
- сгущенное молоко — 20 г
- сливочное масло — 10 г
- сливки — 10 г
- свежая малина — 50 г
- клубника — 30 г
- голубика — 30 г
- сахар — 20 г
Приготовление:
Для приготовления крема смешиваем маскарпоне, сгущенное молоко, сливочное масло и сливки, затем ставим массу в холодильник на 40-60 минут.
Для соуса взбиваем малину с сахаром до однородной массы.
Тесто (рекомендуем взять готовое) необходимо тонко раскатать, запечь и поломать на мелкие кусочки в произвольном порядке.
На тарелку выкладывается крем, затем посыпаются кусочки теста, поливаются соусом и украшаются ягодами и листиком мяты (по желанию).
Фото: архив ресторанов, istockphoto.com