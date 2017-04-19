Соблюдение правил хранения продуктов в холодильнике — это целая наука и, что самое важное, залог вашего здоровья! А еще это единственная возможность уберечь качество и свежесть продуктов! Итак, давайте определим основные правила, о которых нельзя забывать.

Избегаем сильной загрузки

Плотно заставленные продуктами полки затрудняют циркуляцию воздуха, тем самым ухудшают условия хранения. Да и затраты на электроэнергию заметно возрастут, потому что ваш холодильник начнет слишком активно вырабатывать холод.

На заметку:

при оптимальной температуре (например, осенью или весной) фрукты и некоторые овощи, например, помидоры можно хранить вне холодильника;

закрытые консервы и заготовки хранить в холодильнике нужно только после вскрытия (два-три дня);

минеральные воды в холодильнике могут потерять свои целебные свойства.

Раскладываем по полкам, соблюдая температурный режим

Для каждого продукта существует оптимальный по температуре режим хранения (он, кстати, указан на упаковке). При его соблюдении максимально сохраняются полезные свойства продуктов и их свежесть. Рефрижератор устроен таким образом, что в каждом отсеке и на каждой полке своя температура. Запоминаем несложные правила «логистики» в холодильнике:

на верхние полки ставим молочные продукты;

на нижние — мясо и рыбу;

овощи и фрукты раскладываем раздельно в специальные лотки, которые чаще всего расположены внизу и отделены полкой. Мыть их, прежде чем положить в лоток, не нужно;

зелень лучше всего хранить немытой в вакуумной упаковке, в лотке с плотно закрывающейся крышкой.

Важно! Не нужно хранить яйца и молочные продукты в дверце холодильника, это самое теплое место. Да, нередко ячейки для яиц располагаются именно там, но при открывании холодильника меняется температурный режим, поэтому такие продукты могут быстро испортиться. Кстати, яйца лучше всего хранить при температуре не выше +7 градусов, то есть им подойдут нижние полки.