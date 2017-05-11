Вкусный крем всегда подчеркнёт основу торта, будь то бисквитное, песочное или другое тесто. Passion.ru cобрал для вас 5 самых удачных рецептов кремов для тортов.

Традиционный торт без крема представить сложно. Вкусный крем всегда подчеркнёт основу торта, будь то бисквитное, песочное или другое тесто.

Крем – это объемная масса, которую готовят, взбивая белок, сливки, сметану, масло, яйца, сахар. Также в крем добавляют другие продукты, например, желатин. Различают белковый, сливочный, сметанный, масляный, заварной кремы, а также готовят различные варианты этих кремов с разнообразными дополнениями.

С помощью кремов можно украшать или прослаивать торт. Самый простой способ украшения торта – нанести на поверхность крем и с помощь ножа, вилки или иного приспособления распределить.

С помощью кулинарного мешка для крема и различных насадок можно нанести на торты или пирожные разнообразные узоры. Если кулинарного мешка и насадок нет, то можно приспособить для этого пекарскую бумагу, сделать из неё корнетик (конусообразную трубочку) и заправить в нее крем. Конец корнетика срезать прямо, под углом, зубчиками или иначе, и тогда можно с его помощью получить различные рисунки, выдавливая крем на кулинарное изделие.

Крем – скоропортящийся продукт. После приготовления его нужно хранить в холодильнике, кремовый торт также необходимо хранить в холодильнике от 3 до 40 часов.

Passion.ru cобрал для вас 5 самых удачных рецептов кремов для тортов.

1. Белковый крем

Белковый крем

Белковый крем готовят из яичных белков, взбитых с сахаром или сахарной пудрой. Белковый крем можно приготовить сырым или заварным, также с различными добавками. Заварной белковый крем можно использовать тем, кто боится в кулинарных изделиях использовать сырой белок.

Белковый крем лучше использовать для покрытия торта.

Как приготовить белковый крем заварной

Как приготовить белковый крем заварной

Ингредиенты:

Белок куриного яйца – 2 шт.,

Сахарный песок или сахарная пудра – 5 ст. ложек,

Вода – 30 мл,

Лимонный сок – 1 ч. ложка.

Приготовление:

В ковшик налить воду и засыпать сахар, перемешать и варить сироп на среднем огне. Готовность можно определить так: взять сироп чайной ложкой и посмотреть, как он с неё стекает. Если тонкой «ниткой», то сироп еще не готов, если толстой струйкой, то это значит, что он готов. Если сироп будет недоварен, то крем получится неустойчивым.

Охлаждённые белки яиц взбить до густого состояния. Затем постепенно ввести взбитые белки в горячий сироп при постоянном взбивании. Когда все белки введены в сироп, необходимо продолжать активно взбивать крем минуты 3-4.

2. Сливочный крем

Сливочный крем

Сливочный кремготовят из взбитых сливок. Крем отличается необыкновенным вкусом. Он нежный, легкий, воздушный.

Взбивать лучше охлажденные сливки. Сливки для взбивания лучше брать жирностью 33 и 35 процентов. Готовят сливочный крем без желатина, с желатином, с яйцом, с различными фруктовыми, ягодными добавками. Также сливочный крем можно готовить с добавлением кофе, шоколада, какао-порошка, мёда, алкоголя, орехов и других ингредиентов по вкусу.

Готовить крем из сливок лучше непосредственно перед применением и хранить в холодном месте не более 3 часов.

Сливочный крем используют для украшения торта и для прослойки бисквитных коржей.

Как приготовить сливочный крем с ананасом

Как приготовить сливочный крем с ананасом

Ингредиенты:

Сливки – 1 стакан,

Желатин – 1 ч. ложка,

Сахарная пудра – 1-2 ст. ложки,

Ананас (измельчённый) – 4-6 ст. ложек,

Ванильный сахар – по вкусу.

Приготовление:

Залить желатин небольшим количеством воды (можно также использовать молоко), оставить набухать. Затем распустить его на водяной бане или тихом огне, постоянно помешивая. Охладить.

Охлажденные сливки взбить, постепенно вводя сахарную пудру, добавить ванильный сахар. Затем, продолжая взбивать, ввести тонкой струйкой желатин. Добавить в крем измельчённые ананасы, аккуратно перемешать и остудить.

Крем нужно использовать сразу же после приготовления.

3. Сметанный крем

Сметанный крем

Сметанный крем очень вкусный и менее калорийный, чем сливочный. Для крема лучше использовать свежую сметану жирностью от 30 процентов. Менее жирная сметана для приготовления крема не подходит.

Для взбивания сметану надо предварительно охладить, тогда крем будет лучше взбиваться и иметь более устойчивую консистенцию. Сметанный крем делают без желатина, с желатином, со сливочным маслом.

Использовать этот крем лучше всего сразу или хранить в холодном месте не более 2 часов.

Сметанный крем используют для прослойки бисквитного торта.

Как приготовить сметанный крем с какао

Как приготовить сметанный крем с какао

Ингредиенты:

Сметана (жирная) – 1 стакан,

Сахарная пудра – 1-2 ст. ложки,

Какао-порошок – 1 ст. ложка,

Ваниль – на кончике ножа.

Приготовление:

Охлаждённую сметану взбить, добавляя сахарную пудру с небольшим количеством ванили. Затем добавить порошок какао и аккуратно перемешать венчиком. Можно также соединить какао-порошок с сахарной пудрой, ванилью и эту смесь ввести при взбивании сметаны.

Крем лучше долго не хранить и использовать по возможности сразу после приготовления.

4. Масляный крем

Масляный кремболее устойчивый, дольше хранится. Основа масляных кремов – качественное сливочное масло. Масляные кремы готовят на молоке, сгущенном молоке, яйцах, сахарной пудре и сахарном сиропе. Различные добавки – сок ягод и фруктов, мед, орехи, чай, шоколад – придают вкус масляным кремам.

Масляный крем

Крем наносят сразу после приготовления или готовят заранее и хранят в холодном месте – в зависимости от состава крема, от суток до нескольких дней.

Используют для прослойки коржей и украшения торта.

Как приготовить масляный крем на сгущенке с лимоном

Как приготовить масляный крем на сгущенке с лимоном

Ингредиенты:

Масло сливочное (несолёное) – 250 г,

Молоко сгущенное – 10 ст. ложек,

Лимон – 1 шт.

Приготовление:

С лимона среднего размера снять цедру и выдавать сок. Масло выложить в сотейник, поставить на огонь и довести почти до жидкого состояния. Активно взбить венчиком. Продолжить взбивать, вводя во взбиваемую массу тонкой струйкой молоко. Взбивать до того момента, пока масса не станет пышной. Ввести в крем лимонный сок и цедру лимона, перемешать. Крем готов для использования.

5. Заварной крем

Заварной кремнужно готовить на водяной бане или в кастрюле с толстым дном. Делать это необходимо для того, чтобы во время приготовления он не подгорел.

Заварной крем

Долго заварной крем не хранится, поэтому использовать его надо непосредственно после приготовления. Если нужно его сохранить на некоторое время, накройте ёмкость с кремом пищевой плёнкой и уберите в холодильник.

Используют заварной крем для прослойки торта.

Как приготовить заварной крем на яйцах

Ингредиенты:

Молоко – 250 мл,

Яйцо – 4 шт.,

Сахарная пудра – 3-4 ст. ложки,

Ваниль – на кончике ножа.

Как приготовить заварной крем на яйцах

Приготовление:

Отделить белки яиц от желтков. Взбить белки в устойчивую пену. Желтки тщательно растереть с сахарной пудрой и залить горячим молоком, при этом постоянно мешая венчиком. Довести массу до кипения. Снять с огня и ввести взбитые белки, активно работая венчиком, добавить ваниль. Поставить опять ёмкость на огонь и, перемешивая, выдержать на нём минуту-две.

Крем готов, его следует слегка остудить и наносить на торт теплым.

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Используя эти варианты кремов как основу и добавляя в них различные компоненты, вы можете получить крем с тем вкусом, который вам больше нравится.

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