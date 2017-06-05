Панцанелла с ржаным хлебом «Чтобы лето не кончалось»

Сегодня наш кулинарный бинокль направлен на Апеннинский полуостров, а фокусировать взгляд мы будем на итальянской панцанелле — вкуснейшем салате с хлебом. Название «panzanella», собственно говоря, и происходит от слова «pane» — хлеб. Панцанелла — тот редкий рецепт, в котором, как нам кажется, творчество может и должно брать верх над формальностями. Тут приветствуются почти любые вольности, фантазии и шалости в разумных пределах. Не любите лук — убирайте, нравятся маслины — добавьте, хотите заменить желтый перец на красный — вперед! Разве что хлеб не трогайте, без него панцанелла перестанет так называться. Вот такой немного взбалмошный, но вкусный кусочек Италии на вашем столе. Рецепт тут.

Для этого салата следует брать не свежий, а слегка подсохший или даже черствый хлеб. Именно такой используется в традиционном рецепте.

Для полноты картины напомним еще один рецепт панцанеллы с белым хлебом — он здесь. А вот похожий рецепт по стилю — салат фаттуш — родом из Ливана.

Тарт со спаржей и окороком «Лето на носу»

Сезон спаржи в самом разгаре, вернее, он уже близится к концу. А это значит, что надо пользоваться моментом, ловить волну и ковать железо, не отходя от кассы. О спарже говорить долго не нужно, все, что следует знать, — это то, что она вкусная, полезная, но, к сожалению, дорогая. Поэтому если вы пока не знакомы с этим интересным продуктом, но хотите попробовать, то вот вам рецепт. Ну а те, кто уже успел проникнуться любовью к этим зеленым росткам, наверняка поймут, в чем вся соль этого тарта. Buon appetito, товарищи! Ловите рецепт.

Как нетрудно догадаться, время выдержки тарта в духовке зависит от спаржи. Если взять тонкие молодые ростки, то указанных 15 минут будет предостаточно. Если же стебли спаржи толстые, то можно разрезать их еще и вдоль пополам. Если все же решите положить такую спаржу целиком, то продлите приготовление минут на 8-10 и прикройте на это время тарт листом фольги во избежание пересушивания теста. Проверить готовность спаржи проще всего острым ножом — он должен без усилий входить в стебель.

Эта выпечка очень вкусна как в теплом, так и в остывшем виде, как на закуску к торжественному ужину, так и для сытного завтрака.

Весенний суп минестроне, или Сказ о том, как два чудака на обед за границу ездили

Помнится, в одну из наших поездок в Локарно погода испортилась, и вместо озорного солнца нам выдали порцию долгого и монотонного дождя на несколько дней. В принципе, даже такая ситуация не позволяет грустить в этом замечательном месте, но душа требовала перемен и приключений. Решение сформировалось довольно быстро и вылилось в авантюрную поездку в Милан, благо что это «свернуть за угол, а потом через границу и чуть-чуть по прямой». Хоть оно и рядом, и на поезде доехали мы очень быстро, но на все про все в самом городе у нас было часа три-четыре, ведь нужно было еще успеть вернуться назад. Поэтому отбросив осмотр местных туристических достопримечательностей, мы прямиком с вокзала направились в сторону жемчужин нетуристических. Да, мы пошли на рынок. Ох, рынки Милана — это что-то особенное. Антиквариат рядом с покрытым вековой пылью хламом, дорогущие вещи и подделки, свежайшие овощи и фрукты, рыба, которую продают сами рыбаки. Хотите — торгуйтесь, хотите — платите указанную цену, это не так важно, вас в любом случае немножко обманут — в этом свой шарм. И, конечно же, шум, гам, галдеж, смех и просто тонны великолепного настроения, которое разносится, разлетается и растекается по узким улочкам и площадям. Ходить между рядами, спорить и шутить с продавцами можно если не вечно, то очень долго, но памятуя о ждущей нас обратной дороге, мы решили поделить время поровну: половина для глаз, половина для животов и еще капелька для того, чтобы увезти какой-нибудь рецепт в качестве сувенира. Перед нами открыл двери и свое меню один уютный семейный ресторанчик. Долго выбирать не пришлось, хотя список блюд в карте был на несколько страниц. Мы решили: долой пиццу и пасту — этого добра везде много, пусть будет что-то не такое популярное за пределами Италии. И спустя бoкaл местного кpacного с брускеттой... простите, спустя двадцать минут перед нам стояли тарелки с минестроне!

Казалось бы, что тут такого. Всего лишь овощной суп, даже не просто суп, а категория супов. А вот и нет! Это блюдо — важный элемент итальянской гастрономической культуры. Рецепты передаются из поколения в поколение, хитрости записываются в блокнотах и на полях кулинарных тетрадок, что-то, увы, со временем теряется и заменяется, что-то новое вводится, но готовится он всегда исключительно из самых свежих местных продуктов и обязательно с соблюдением сезонности. Но не будем в описании слишком много говорить о том, что написано в технологии. Попробуйте сделать — и вы поймете, почему мы говорим о «клане минестроне» с таким восторгом. Здесь рецепт.

P.S. На сытый желудок обратная дорога кажется веселей.

В списке ингредиентов мы указали фактический вес овощей, которые пошли в наш суп. Но это скорее для ориентира. Вы смело можете менять пропорции и даже набор по своему желанию, главное, старайтесь соблюдать соотношение самих овощей и воды.

С помидора желательно снять кожицу, чтобы она не была жесткой в готовом супе.

Часто макароны в минестроне кладут в сухом виде и варят уже в самом супе. Нам не очень нравится этот прием: крайне трудно подгадать, чтобы время варки макарон совпало с доведением до готовности всех других ингредиентов. Ничего не должно перевариться или остаться сырым. Закладка в суп уже сваренных макарон снимает эту проблему — и весь процесс находится под вашим полным контролем.

Для минестроне традиционно берут макароны мелких сортов: ракушки, звездочки, бантики, рожки. Мы в своем рецепте использовали макароны orecchiette — ушки, хотя нам они кажутся больше похожими на шляпки.

Фото: «Кухня занятых людей», istockphoto.com