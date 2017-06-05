Ингредиенты:

Тесто слоёное готовое - 300 г.

Спаржа зелёная - 350 г.

Рикотта - 160 г.

Желток яичный - 1 шт.

Яйцо - 1 шт.

Вода - 1 ст.л.

Лимонная цедра (тёртая) - с 1/2 лимона

Лимонный сок - из 1/2 лимона

Окорок (варёно-копчёный, тонкая нарезка) - 120 г.

Пармезан тёртый - 3 ст.л. + 1 ст.л. дополнительно для подачи

Соль - 1/2 ч.л.

Перец чёрный молотый - 1/2 ч.л.

Масло оливковое - 1 ст.л.

Петрушка - 3 веточки

Время приготовления: 15 минут (подготовка) + 25 минут (выпекание)

Количество: на 6 порций

Начинаем готовить:

1. Слоёное тесто раскатываем в прямоугольный пласт размером 25 х 35 см, толщина получится около 3-4 мм.

2. Аккуратно переносим тесто на противень, выложенный пекарской бумагой.

3. Яичный желток смешиваем со столовой ложкой холодной воды и при помощи кисточки равномерно покрываем яичной смесью тесто.

4. Теперь берём острый нож и, отступив 2 см. от краёв пласта, прочерчиваем на тесте прямоугольную "рамку", делая довольно глубокие, почти сквозные надрезы. Таким образом мы обозначим середину, куда будем выкладывать начинку и края, которые должны остаться свободными.

5. Всю поверхность теста, кроме краёв, часто накалываем вилкой.

6. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем 10 минут. Пласт должен подняться и немного зарумяниться.

7. Вынимаем противень из духовки и выпуклой стороной ложки или вилки проходимся лёгкими постукиваниями по внутреннему прямоугольнику, чтобы немного осадить вздувшиеся места и подготовить, так сказать, площадку для начинки.

8. В миске смешиваем яйцо, рикотту, тёртый пармезан, лимонный сок, цедру, 1/4 ч.л. соли и столько же молотого перца.

9. Распределяем этот соус по тесту, оставляя незаполненными лишь края.

10. У спаржи удаляем жёсткие части ножек, а сам стебель разрезаем поперёк на 2 части. Совсем чуть-чуть смазываем спаржу оливковым маслом и в шахматном порядке укладываем её на соус.

11. Ломтики окорока режем тонкими лентами (или просто разрываем руками на произвольные кусочки) и кладём поверх спаржи. Посыпаем оставшейся солью (1/4 ч.л.) и молотым перцем (столько же).

12. Возвращаем противень в духовку на те же 200 градусов и выпекаем тарт ещё 15 минут. За это время начинка должна дойти до готовности, спаржа стать мягкой (но не вялой), окорок слегка поджариться, а края теста приобрести богатый золотистый цвет.

13. Готовый тарт вынимаем из духовки, остужаем 2-3 минуты, посыпаем рубленой петрушкой и пармезаном, а затем подаём к столу.