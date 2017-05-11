5 интересных фактов

  1. Существует три вида спаржи — в зависимости от окраски молодых побегов сорта делятся так: спаржа зеленоголовая («Снежная головка», «Ульманская», «Венская»), спаржа красноголовая («Аржантейльская», «Урожайная»), спаржа белоголовая («Слон», «Исполинская»).
  2. Спаржа — настоящий деликатес: она не только вкусная, но и наполняет организм после зимнего гиповитаминоза большим количеством витаминов. Кроме того, лакомство является одним из самых малокалорийных видов зелени.
  3. Молодая свежая спаржа, как правило, не нуждается в обработке. Тонкий верхний слой снимают аккуратно ножом, если он волокнистый, но обычно и этого не приходится делать.
  4. Как выбрать? Покупайте твердые стебли с плотными закрытыми головками. Идеальная длина — 15-18 см. Хранить спаржу можно два-три дня в холодильнике при температуре 0-+1°С, завернув во влажную салфетку.
  5. Из спаржи готовят супы, гарниры, даже десерты. Настоящие же гурманы едят ее исключительно в свежем виде!

Фриттата со спаржей

Вам понадобится:

  • яйца — 2-3 шт.
  • молодая спаржа — пучок
  • шпинат — пучок
  • моцарелла — 50 г
  • зелень, соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Вымыть и при необходимости очистить молодую спаржу, промыть шпинат. Обдать зелень кипятком. Немного потушить на растительном масле на сковороде. Яйца взбить и посолить, добавить туда измельченную моцареллу, все перемешать. Залить шпинат и спаржу, накрыть крышкой и готовить на медленном огне. Подавать, посыпав зеленью.

Фото: shutterstock.com