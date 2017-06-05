Помидоры - 300 г.

Огурцы - 200 г.

Перец болгарский жёлтый - 1 шт.

Красный репчатый лук (или крупный лук-шалот) - 1 шт.

Хлеб ржаной - 200 г.

Петрушка - 4 вет.

Базилик - 3 вет.

Bинный уксус (белый) - 4 ст.л.

Масло оливковое - 6 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Время приготовления: 20 минут

Количество: 4 порции

Начинаем готовить:

1. Сначала делаем соус: смешиваем уксус, оливковое масло и мелко нарубленную зелень. Солим и перчим.

2. Лук нарезаем тонкими полукольцами, а огурцы, помидоры и сладкий перец - кубиками или дольками среднего размера.

3. Перекладываем все овощи в большую миску, заправляем соусом, перемешиваем и оставляем настаиваться при комнатной температуре на 10 минут.

4. А пока займёмся самым важным ингредиентом панцанеллы - хлебом. Опускаем хлеб в тёплую воду. Время выдержки хлеба в воде зависит от его свежести. Если он чёрствый, то это может быть 5-10 минут, если мякиш свежий - достаточно буквально 5 секунд. Главное, чтобы хлеб пропитался водой, но не успел потерять форму и не начал расползаться.

5. Размоченный хлеб слегка отжимаем и ломаем в крупную крошку. Выкладываем на разогретую сковороду с очень небольшим количеством оливкового масла и обжариваем со всех сторон до лёгкой румяной корочки.

6. Обжаренный хлеб добавляем к овощам и перемешиваем, чтобы он слегка пропитался выделившимся соком. По необходимости дополнительно солим и перчим. Салат готов, можно подавать к столу!