Ингредиенты:

Морковь - 80 г.

Лук репчатый - 90 г.

Болгарский перец (красный или жёлтый) - 150 г.

Спаржа зелёная - 80 г.

Сельдерей черешковый - 60 г.

Помидоры - 170 г.

Цукини - 120 г.

Брокколи - 60 г.

Цветная капуста - 100 г.

Фасоль стручковая - 60 г.

Чеснок - 1 зуб.

Шпинат свежий - 100 г.

Картофель - 100 г.

Макаронные изделия (короткие) - 80 г.

Вода - 2 л.

Масло оливковое - 6 ст.л.

Соль, перец - по вкусу

Соус песто зелёный (для заправки) - 120 г.

Сыр (пармезан или грано падано) для посыпки - 120 г.

Время приготовления: 15 минут (нарезка ингредиентов) + 30 минут (обжарка овощей) + 20 минут (варка супа)

Количество: 6 порций

Начинаем готовить:

1. Все овощи для хорошего минестроне должны быть нарезаны на мелкие кубики одинакового размера. Итак, чистим овощи и нарезаем их чуть крупнее горошины (исключение составляют шпинат и картофель - их пока что вообще не трогаем). Подготовленные овощи не смешиваем, а кладём каждый в отдельную посуду, так как обжариваться они будут не все сразу, а постепенно.

2. Теперь пришло время обжарки - она должна быть очень деликатной, на умеренном огне, так, чтобы овощи скорее томились, а не жарились и уж тем более ни в коем случае не подгорали. Берём большую сковороду и разогреваем в ней 3 ст.л. оливкового масла.

3. Кладём на сковороду лук и морковь и обжариваем до прозрачности лука, примерно минут 5-7.

4. Добавляем болгарский перец и чеснок, готовим ещё 5 минут.

5. Теперь отправляем в сковороду все оставшиеся нарезанные овощи, вливаем ещё 3 ст.л. масла и продолжаем готовить в течение 10-15 минут.

6. Обжаренные овощи перекладываем в большую кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на плиту, хорошенько солим, доводим до кипения и убавляем огонь до среднего.

7. А вот и картофель дождался своего часа. Чистим его и нарезаем точно такими же мелкими кубиками, добавляем в суп и варим 10-15 минут до полной готовности картошки.

8. В это же время в отдельной кастрюле в подсоленной воде отвариваем макаронные изделия (время варки см. на упаковке).

9. Берём большую шумовку и перекладываем из супа примерно половину сваренных овощей в отдельную миску. А то, что осталось в кастрюле, грубо измельчаем погружным блендером, после чего возвращаем вынутые овощи обратно.

10. Листья шпината рубим на тонкие полоски. Загружаем шпинат и сваренные макароны в суп, даём прокипеть буквально минуту, после чего выключаем огонь.

11. Готовый суп разливаем по тарелкам, в каждую кладём по столовой ложке соуса песто, посыпаем тёртым пармезаном и подаём к столу.