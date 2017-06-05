Ингредиенты:
- Морковь - 80 г.
- Лук репчатый - 90 г.
- Болгарский перец (красный или жёлтый) - 150 г.
- Спаржа зелёная - 80 г.
- Сельдерей черешковый - 60 г.
- Помидоры - 170 г.
- Цукини - 120 г.
- Брокколи - 60 г.
- Цветная капуста - 100 г.
- Фасоль стручковая - 60 г.
- Чеснок - 1 зуб.
- Шпинат свежий - 100 г.
- Картофель - 100 г.
- Макаронные изделия (короткие) - 80 г.
- Вода - 2 л.
- Масло оливковое - 6 ст.л.
- Соль, перец - по вкусу
- Соус песто зелёный (для заправки) - 120 г.
- Сыр (пармезан или грано падано) для посыпки - 120 г.
Время приготовления: 15 минут (нарезка ингредиентов) + 30 минут (обжарка овощей) + 20 минут (варка супа)
Количество: 6 порций
Начинаем готовить:
1. Все овощи для хорошего минестроне должны быть нарезаны на мелкие кубики одинакового размера. Итак, чистим овощи и нарезаем их чуть крупнее горошины (исключение составляют шпинат и картофель - их пока что вообще не трогаем). Подготовленные овощи не смешиваем, а кладём каждый в отдельную посуду, так как обжариваться они будут не все сразу, а постепенно.
2. Теперь пришло время обжарки - она должна быть очень деликатной, на умеренном огне, так, чтобы овощи скорее томились, а не жарились и уж тем более ни в коем случае не подгорали. Берём большую сковороду и разогреваем в ней 3 ст.л. оливкового масла.
3. Кладём на сковороду лук и морковь и обжариваем до прозрачности лука, примерно минут 5-7.
4. Добавляем болгарский перец и чеснок, готовим ещё 5 минут.
5. Теперь отправляем в сковороду все оставшиеся нарезанные овощи, вливаем ещё 3 ст.л. масла и продолжаем готовить в течение 10-15 минут.
6. Обжаренные овощи перекладываем в большую кастрюлю и заливаем холодной водой. Ставим на плиту, хорошенько солим, доводим до кипения и убавляем огонь до среднего.
7. А вот и картофель дождался своего часа. Чистим его и нарезаем точно такими же мелкими кубиками, добавляем в суп и варим 10-15 минут до полной готовности картошки.
8. В это же время в отдельной кастрюле в подсоленной воде отвариваем макаронные изделия (время варки см. на упаковке).
9. Берём большую шумовку и перекладываем из супа примерно половину сваренных овощей в отдельную миску. А то, что осталось в кастрюле, грубо измельчаем погружным блендером, после чего возвращаем вынутые овощи обратно.
10. Листья шпината рубим на тонкие полоски. Загружаем шпинат и сваренные макароны в суп, даём прокипеть буквально минуту, после чего выключаем огонь.
11. Готовый суп разливаем по тарелкам, в каждую кладём по столовой ложке соуса песто, посыпаем тёртым пармезаном и подаём к столу.