Как питаться для восстановления после коронавируса: отвечает доктор Наталья Зубарева

То есть убрать из рациона надо весь рафинированный сахар, конфеты, торты, мороженое, сдобу, зефир и подобные сладости, варенья на сахаре. Также исключите гастрономический «мусор»: никаких чипсов, снеков, фастфуда, газированной сладкой воды, пакетированных соков, майонеза, кетчупа, соусов.

Кроме этого, по правилам протокола FODMAP, в меню не должны присутствовать фрукты и овощи с высоким гликемическим индексом. Также в запретном списке все виды грибов, глютен и глютенсодержащие продукты, рыбные и мясные консервы и полуфабрикаты, молоко цельное и молочнокислая продукция, в том числе сыр, сливочное масло. Туда же отправляем сироп агавы, кукурузный сироп, мед, фруктозу, инулин, ксилит, мальтит, сорбит, все искусственные сахарозаменители.

Что можно есть при реабилитации от ковида

А что же остается, спросите вы? На самом деле не так уж мало. Каждый день в ваш рацион должны входить различные продукты, в том числе белки, жиры и углеводы, пищевые волокна, клетчатка. Разрешены овощи с низким гликемическим индексом: помидор, огурец, шпинат, листья салата, любая зелень, стручковая фасоль, бамия, редис, кабачок, баклажан, болгарский перец, капуста, авокадо, маслины, оливки, водоросли. Также много разрешенных фруктов с низким гликемическим индексом: мандарин, апельсин, лимон, ананас, киви, голубика, клубника, клюква, малина. Если не сезон, используйте замороженные овощи и фрукты.

Обязательно ешьте крупы: гречка (в том числе зеленая), бурый, красный рис, рис Рубин (любой нешлифованный), овсянка (цельное зерно или цельнозерновые хлопья без глютена), киноа, амарант, пшено, сорго, тапиока.

Разрешены макаронные изделия, мука, отруби, хлебцы без дрожжей и глютена в составе, гречневая лапша (соба), лапша из киноа, рисовая лапша. Муку можно использовать только цельнозерновую: гречневую, льняную, амарантовую и т.д., а также миндальную и кокосовую.