Кофе и еще 5 продуктов, которые не помогут избавиться от похмелья

Сегодня в интернете можно найти огромное количество информации о том, что съесть и выпить, чтобы избавиться от похмелья. Порой эти советы даже противоречат друг другу. И если с рассолом вопросов нет (хотя и здесь есть свои нюансы), то с другими лайфхаками нужно быть осторожнее. В новом материале на Passion.ru мы решили перечислить продукты, которые не помогают облегчить состояние при абстинентном синдроме, чтобы вы не теряли времени зря и не сделали себе только хуже.

Жирная пища

В народе бытует мнение, что подобная еда поможет справиться с похмельем, однако оно в корне неверное. Дело в том, что ваш организм и так ослаблен, а печень изо всех сил трудится, чтобы вывести скопившиеся в ней токсины, не добавляйте ей дополнительную нагрузку. Кроме того, жирная пища раздражает стенки желудка, потому реакция на нее может быть непредсказуемой и не слишком приятной. Так что если уж есть салаты с майонезом, то лучше перед употреблением алкоголя — это поможет замедлить скорость его всасывания в кровь.

Алкоголь

Вышибить кол колом — еще один весьма распространенный способ борьбы с невоздержанностью накануне. Однако похмелиться — явно не лучшее решение. Диетологи уверяют, что чувство облегчения, которое многие испытывают в первое мгновение после дополнительной дозы алкоголя, — лишь иллюзия, которая рассеется, как туман, очень быстро. А затем вам станет еще хуже, ведь вы не остановили интоксикацию организма, а лишь усилили ее.