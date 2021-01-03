Кофе и еще 5 продуктов, которые не помогут избавиться от похмелья
Сегодня в интернете можно найти огромное количество информации о том, что съесть и выпить, чтобы избавиться от похмелья. Порой эти советы даже противоречат друг другу. И если с рассолом вопросов нет (хотя и здесь есть свои нюансы), то с другими лайфхаками нужно быть осторожнее. В новом материале на Passion.ru мы решили перечислить продукты, которые не помогают облегчить состояние при абстинентном синдроме, чтобы вы не теряли времени зря и не сделали себе только хуже.
Жирная пища
В народе бытует мнение, что подобная еда поможет справиться с похмельем, однако оно в корне неверное. Дело в том, что ваш организм и так ослаблен, а печень изо всех сил трудится, чтобы вывести скопившиеся в ней токсины, не добавляйте ей дополнительную нагрузку. Кроме того, жирная пища раздражает стенки желудка, потому реакция на нее может быть непредсказуемой и не слишком приятной. Так что если уж есть салаты с майонезом, то лучше перед употреблением алкоголя — это поможет замедлить скорость его всасывания в кровь.
Алкоголь
Вышибить кол колом — еще один весьма распространенный способ борьбы с невоздержанностью накануне. Однако похмелиться — явно не лучшее решение. Диетологи уверяют, что чувство облегчения, которое многие испытывают в первое мгновение после дополнительной дозы алкоголя, — лишь иллюзия, которая рассеется, как туман, очень быстро. А затем вам станет еще хуже, ведь вы не остановили интоксикацию организма, а лишь усилили ее.
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Томатный сок
Этот напиток часто упоминают как одно из эффективных средств против утреннего похмелья. Его пользы никто не отрицает: в томатном соке много витаминов, полезных органических кислот, в том числе щавелевой, яблочной и янтарной, а также пектина, только вот никаких преимуществ по сравнению с водой в борьбе с абстинентным синдромом столь богатый состав не имеет.
Апельсиновый фреш
Не поможет справиться с похмельем и этот восхитительный напиток. В нем, конечно, есть и витамин С, и клетчатка, и масса других ценных веществ, однако не стоит забывать, что цитрусы, даже в виде сока, повышают уровень кислотности желудка, тем самым просто раздражают его, что абсолютно не нужно в тот момент, когда вас и без того подташнивает.
Кофе
Выпить с похмелья кофе тоже так себе идея. Даже если он черный и без сахара. И плохо это сразу по двум причинам. Во-первых, этот напиток хоть и пробуждает мозг, но одновременно увеличивает нагрузку на сердце, чего лучше избегать, когда организм и так уже отравлен токсинами. Во-вторых, алкоголь обладает мочегонным эффектом, так что наутро вы уже обезвожены, а кофе обладает схожим эффектом, потому вы лишь усилите это состояние, вместо того чтобы восстановить гидробаланс.
Фото: depositphotos
Копчености
Любые копчености и консервы богаты красителями, трансжирами, стабилизаторами, солью — ими в принципе не стоит увлекаться, но когда организм ослаблен, лучше не давать ему дополнительную нагрузку, которая неизбежна при переваривании столь тяжелой пищи. По этой же причине будет разумно воздержаться от солений и жареных на масле блюд.
В целом, стоит отметить, если наутро после веселья вам не хочется есть, значит, ваш организм все еще отравлен продуктами распада алкоголя, потому не насилуйте его — просто дождитесь того момента, когда аппетит вернется. Тяжелая еда может лишь вызвать расстройство пищеварения или рвоту и точно увеличит нагрузку на печень. Поэтому разумнее будет не пытаться впихнуть в себя порцию супа или салата в надежде, что это облегчит ваше состояние, а аккуратно ускорить процесс детоксикации.
Фото: depositphotos
Напомним, что существует ряд проверенных способов справиться с похмельем. Самый простой из них —– выпить воды или минералки. Это позволит восстановить процесс правильной циркуляции жидкости в организме, избавит от отеков, головной боли и так называемого «сушняка», а также ускорит процесс выведения продуктов распада алкоголя. Не менее эффективны такие напитки, как квас и рассол. Первый богат витамином В1 и полезными ферментами, способствующими детоксикации, а второй поможет восстановить запас солей. Только обратите внимание, это должен быть именно рассол, а не маринад, в котором содержится ненужный вам сейчас уксус.
В числе продуктов, которые можно съесть при похмелье, — свежие фрукты, овощи и ягоды, особенно киви и бананы, в которых много калия, который способствует восстановлению электролитного баланса. Также в качестве антипохмельного завтрака отлично подойдут яичница, омлет или просто отварное яйцо. Этот продукт богат ценными аминокислотами, которые окажут целебное воздействие на печень и помогут ускорить процесс распада ацетальдегида. Для нейтрализации повышенной кислотности желудка можно съесть овсяную кашу. Также отлично справятся с похмельем кисломолочные продукты — тан, айран, натуральный йогурт или кефир, которые обеспечат вас витаминами, минералами, белком, помогут восстановить работу желудочно-кишечного тракта, подарят заряд энергии и защитят печень, только учтите, что принимать эти напитки лучше всего натощак и небольшими глотками.
Фото: depositphotos
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