Тест: горячий пончик, воздушный «Наполеон» или нежный зефир — какой вы десерт?

Наверняка вы хотя бы раз слышали от любимого человека или близких людей обращение: «Сладкая моя!» Это мило, трогательно и говорит о нежных чувствах того, кто эту фразу произносит, ведь кто из нас не любит десерты. Действительно, пончики, зефир, капкейки, торты, мороженое — что может быть вкуснее? Редакция Passion.ru решила подсластить вашу жизнь и помочь вам узнать, какой вы десерт — для этого достаточно лишь пройти наш веселый тест.