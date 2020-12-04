Поможет ли липосакция похудеть и что нужно знать о сахарозаменителях
Вы «груша» или «яблоко»?
С возрастом мы понимаем, что дело не только и не столько в том, сколько мы весим, а еще и в качестве нашего тела. Врачи добавляют: важно, где у вас откладывается жир и как обстоят дела с метаболизмом. У мужчин и женщин жир распределяется по-разному. Женское ожирение характеризуется отложением лишних килограммов в нижней части тела — внизу живота, на бедрах, ягодицах. Такое перераспределение жировой ткани еще называется «грушей». Считается, что наличие грушевидной формы тела негативно не влияет на здоровье. То есть выгодней быть «грушей».
Тип фигуры «яблоко» отличается отложением жировой ткани в области живота. Из-за увеличения объема живота форма тела напоминает яблоко. Подобное абдоминальное ожирение в большей степени присуще мужчинам, но нередко встречается и у женщин. Центральное ожирение для тела в форме яблока может сулить метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания, а также риск развития сахарного диабета и рака.
В течение жизни люди с любым типом фигуры в разные периоды жизни стараются, пытаются, пробуют худеть. Особенно характерным это становится после сорока лет, когда метаболизм естественным образом замедляется и пропустить пару ужинов, чтобы похудеть в талии, уже недостаточно. Одни в такие моменты покупают абонемент в зал и усилием воли ограничивают себя в питании (или хотя бы вводят в рацион парочку здоровых привычек), а другие подходят к вопросу более радикально и задумываются о липосакции. Операции, которая может избавить от жировых отложений и смоделировать фигуру. Но не все так просто, уверяет наш эксперт.
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Почему липосакция не поможет похудеть
«Липосакция — это всего лишь процедура по уменьшению жировой ткани в определенных областях. Из наиболее часто выполняемых процедур пластической хирургии липосакция, по-видимому, имеет больше всего неправильных представлений о том, для чего она необходима и каков ее эффект.
Липосакция — это процедура коррекции фигуры, а не процедура для снижения веса. Это нужно помнить людям с высоким индексом массы тела (ИМТ). В идеале при липосакции люди должны иметь небольшой избыточный вес. Небольшие участки жировой ткани, которые корректируются с помощью липосакции, не изменят их вес, поскольку жир неплотный и, следовательно, легкий.
Люди, которые страдают ожирением (ИМТ от 30 до 34) или морбидным ожирением (ИМТ более 35), должны знать, что существует ограничение в количестве жира, которое удаляется во время одной операции. Даже если будет удалено большое количество жировой ткани, возможно в целом это не повлияет на общий размер тела человека. Даже если жир удаляется с помощью липосакции, без изменения режима питания и физических упражнений, последствия липосакции будут недолговременными. Людям с ИМТ более 35 липосакция может быть полезна для удаления жировой ткани в определенных областях, например, в области подбородка. После липосакции количество жировых клеток в определенной области уменьшается, но не устраняется. Оставшиеся жировые клетки могут увеличиваться в объеме при увеличении веса или уменьшаться при его потере. Поэтому соблюдение правильного питания поможет сохранить результаты.
Липосакция проводится над мышцами и под кожей, поэтому внутренний (висцеральный) жир не затрагивается во время данной процедуры. Единственным средством избавления от внутрибрюшного жира является правильное питание и физическая активность».
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Кому показана резекция желудка и сколько длится эффект от операции
А может ли помочь похудеть резекция желудка, операция по его уменьшению? Ведь существует процент людей с по-настоящему избыточным весом, для которых ожирение — это часто психологическая проблема. Многие из них считают, что резекция желудка — это единственный выход. И тут хороших новостей больше. С одной стороны...
«Хирургическое лечение рекомендуется лицам с ожирением в возрасте 18-60 лет при неэффективности диетотерапии и других попыток снижения веса при ИМТ > 40 кг/м2 (независимо от наличия сопутствующих заболеваний); ИМТ > 35 кг/м2 и наличии тяжелых заболеваний, на течение которых можно воздействовать путем снижения массы тела. Существует несколько видов бариатрических операций.
Продольная резекция желудка предусматривает удаление 60-80% объема желудка с последующим восстановлением непрерывности желудочно-кишечного тракта. В результате желудок приобретает вид узкого рукава и приводит к ограничению поступления с пищей энергии путем уменьшения объема разового поступления пищи и более быстрому наступлению чувства насыщения. В желудке также снижается выработка гормона грелина, регулирующего аппетит, что может уменьшить аппетит.
Это один из наиболее распространенных видов бариатрических операций. В течение первых двух лет после операции избыточная масса тела пациента снижается на 60-65%. Данная операция считается эффективной при тяжелых формах ожирения, но также не является гарантией избавления от избыточного веса. Поскольку при возврате к избыточному потреблению пищи «уменьшенный» желудок постепенно растягивается (по различным данным в течение 5-7 лет)».
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Правда о напитках с сахарозаменителями
Мы понимаем, что липосакция и бариатрическая операция — это довольно серьезные вмешательства (особенно резекция желудка). А что можно сделать уже сегодня, чтобы снизить калорийность? Например, будет ли эффект, если заменить привычную газировку на ту, что с сахарозаменителем?
«Многие сахарозаменители действительно не содержат калорий и, таким образом, снижают энергетическую ценность рациона питания. Однако сахарозаменители намного слаще обычного сахара, тем самым интенсивнее влияют на вкусовые рецепторы. Чем более интенсивный вкус сладкого, тем менее чувствительными становятся рецепторы, и чтобы прочувствовать вкус, нам со временем нужно больше, что стимулирует аппетит и тягу к сладкому. Поэтому сахарозаменители употреблять рекомендовано в умеренном количестве.
Например, в Coca-Cola Zero используется несколько распространенных искусственных подсластителей, включая аспартам и ацесульфам калия. Остальные ингредиенты — это газированная вода, карамельный краситель, пищевые добавки и натуральные ароматизаторы. В последние годы были проведены исследования, предполагающие возможную связь между искусственными подсластителями и изменениями микробиома кишечника, которые могут привести к нарушениям обмена веществ, ожирению. В целом, варианты напитков без сахара — лучший выбор, чем напитки с сахаром, и могут помочь сократить количество калорий и сахаров. Но лучше отдавать предпочтение натуральным сахарозаменителям и использовать их дозировано».
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