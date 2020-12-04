Поможет ли липосакция похудеть и что нужно знать о сахарозаменителях

Вы «груша» или «яблоко»?

С возрастом мы понимаем, что дело не только и не столько в том, сколько мы весим, а еще и в качестве нашего тела. Врачи добавляют: важно, где у вас откладывается жир и как обстоят дела с метаболизмом. У мужчин и женщин жир распределяется по-разному. Женское ожирение характеризуется отложением лишних килограммов в нижней части тела — внизу живота, на бедрах, ягодицах. Такое перераспределение жировой ткани еще называется «грушей». Считается, что наличие грушевидной формы тела негативно не влияет на здоровье. То есть выгодней быть «грушей».

Тип фигуры «яблоко» отличается отложением жировой ткани в области живота. Из-за увеличения объема живота форма тела напоминает яблоко. Подобное абдоминальное ожирение в большей степени присуще мужчинам, но нередко встречается и у женщин. Центральное ожирение для тела в форме яблока может сулить метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания, а также риск развития сахарного диабета и рака.

В течение жизни люди с любым типом фигуры в разные периоды жизни стараются, пытаются, пробуют худеть. Особенно характерным это становится после сорока лет, когда метаболизм естественным образом замедляется и пропустить пару ужинов, чтобы похудеть в талии, уже недостаточно. Одни в такие моменты покупают абонемент в зал и усилием воли ограничивают себя в питании (или хотя бы вводят в рацион парочку здоровых привычек), а другие подходят к вопросу более радикально и задумываются о липосакции. Операции, которая может избавить от жировых отложений и смоделировать фигуру. Но не все так просто, уверяет наш эксперт.