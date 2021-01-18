Продукт недели: кальмар
5 интересных фактов о кальмарах
Кальмары — поистине удивительные существа. Судите сами: в их телах торпедовидной формы аж три сердца, они обладают отменным зрением, при этом часто один глаз у них больше другого, чтобы лучше улавливать свет разной интенсивности и лучше ориентироваться в пространстве. Но еще более любопытно, что их кровь не красного, а голубого цвета. Такой оттенок она приобретает потому, что кислород в их организмах переносит не железо, а медь.
Размер самого большого из гигантских кальмаров, найденных учеными, составляет 18 метров, а длина его щупалец достигала аж 12 метров.
Готовятся кальмары очень быстро, потому что их мясо очень нежное. Если их передержать, вместо мягкого моллюска вы получите несъедобное резиновое нечто.
В мире насчитывается больше 300 видов кальмаров, которые отличаются друг от друга окрасом и размерами. Причем оттенок их тел разнообразен и зависит от места их обитания. Так, моллюски, живущие в северных морях, практически белые, а глубоководные и вовсе могут быть прозрачными. Интересно, что под воздействием электрических разрядов кальмары могут менять цвет.
Кальмар — ценный источник белка и витаминов и микроэлементов, среди которых — Е, РР, группы В, селен, фосфор, железо, медь.
«Морепродукты очень полезны для здоровья, так как в них содержится необходимое для здоровья и правильного функционирования организма количество йода и минеральных веществ. Самый простой в приготовлении и доступный морепродукт — это кальмар. Если вы не знаете, что из него приготовить, попробуйте салат из отварного кальмара с зеленым яблоком и отварным яичным белком, который идеально подойдет как для повседневного употребления, так и для праздничного стола».
Жареный кальмар на печеном батате с соусом Берблан
Рецепт от шеф-повара Вячеслава Казакова, нео-бистро Hands
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г запеченного батата
- 30 г кокиля из кальмара
- 30 г соуса Берблан
- 3 г кресс-салата
- 3 мл зеленого масла
- 150 г филе кальмара
- 10 мл растительного масла
- 2 г соли
- 15 г сливочного масла
Для соуса Берблан:
- 40 г репчатого лука
- 4 г чеснока
- 1 г черного перца
- 1 г лаврового листа
- 30 мл белого вина
- 1 г тимьяна
- 50 мл овощного бульона
- 30 мл сливок 33%
- 6 мл сока лимона
- 180 г сливочного масла
- 4 г соли
Для запеченного батата:
- 550 г батата
- 15 г растительного масла
- 1 г тимьяна
- 10 г чеснока
- 5 г корня имбиря
- 3 г соли
- 1 г черного перца
Для кокиля из кальмаров:
- 120 г филе кальмара
- 40 г репчатого лука
- 5 г чеснока
- 60 мл сливок 33%
- 20 мл коньяка
- 50 мл овощного бульона
- 20 мл растительного масла
- 4 г соли
- 10 г сливочного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте соус Берблан: лук и чеснок произвольно нарежьте, обжарьте на сливочном масле с добавлением перца, лаврового листа, тимьяна, добавьте в них вино и бульон, выпарите. Влейте сливки, проварите и снимите с плиты. Постепенно введите сливочное масло. В конце добавьте сок лимона и соль. Оставьте в теплом месте.
Шаг 2. Батат помойте, разрежьте на две части и запеките до готовности с остальными ингредиентами.
Шаг 3. Приготовьте кокиль из кальмаров: кальмар, чеснок и лук произвольно нарежьте, обжарьте на смеси масел, добавьте коньяк, выпарите. Добавьте сливки, бульон и тушите до готовности. Готовую массу пробейте в блендере до однородной текстуры, процедите, подсолите.
Шаг 4. Кальмар посолите и обжарьте на сковороде на растительном масле. На тарелку выложите соус Берблан, кокиль из кальмара, батат, обжаренный кальмар, украсьте кресс-салатом и полейте зеленым маслом.
Фото: depositphotos
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