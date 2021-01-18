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Продукт недели: кальмар

Кальмар — один из самых доступных и вместе с тем вкусных морепродуктов, которые очень любят в нашей стране. Ареал обитания этих гигантских моллюсков просто огромен — они водятся во всех океанах мира. Но что вы знаете о кальмарах? Редакция Passion.ru решила восполнить ваши пробелы в знаниях и поделиться с вами рецептом жареного кальмара от известного московского шефа.

5 интересных фактов о кальмарах

  • Кальмары — поистине удивительные существа. Судите сами: в их телах торпедовидной формы аж три сердца, они обладают отменным зрением, при этом часто один глаз у них больше другого, чтобы лучше улавливать свет разной интенсивности и лучше ориентироваться в пространстве. Но еще более любопытно, что их кровь не красного, а голубого цвета. Такой оттенок она приобретает потому, что кислород в их организмах переносит не железо, а медь.

  • Размер самого большого из гигантских кальмаров, найденных учеными, составляет 18 метров, а длина его щупалец достигала аж 12 метров.

  • Готовятся кальмары очень быстро, потому что их мясо очень нежное. Если их передержать, вместо мягкого моллюска вы получите несъедобное резиновое нечто.

  • В мире насчитывается больше 300 видов кальмаров, которые отличаются друг от друга окрасом и размерами. Причем оттенок их тел разнообразен и зависит от места их обитания. Так, моллюски, живущие в северных морях, практически белые, а глубоководные и вовсе могут быть прозрачными. Интересно, что под воздействием электрических разрядов кальмары могут менять цвет.

  • Кальмар — ценный источник белка и витаминов и микроэлементов, среди которых — Е, РР, группы В, селен, фосфор, железо, медь.

Алена Комар

Бренд-шеф ресторана «Бабель»

«Морепродукты очень полезны для здоровья, так как в них содержится необходимое для здоровья и правильного функционирования организма количество йода и минеральных веществ. Самый простой в приготовлении и доступный морепродукт — это кальмар. Если вы не знаете, что из него приготовить, попробуйте салат из отварного кальмара с зеленым яблоком и отварным яичным белком, который идеально подойдет как для повседневного употребления, так и для праздничного стола».

Жареный кальмар на печеном батате с соусом Берблан

Рецепт от шеф-повара Вячеслава Казакова, нео-бистро Hands

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г запеченного батата
  • 30 г кокиля из кальмара
  • 30 г соуса Берблан
  • 3 г кресс-салата
  • 3 мл зеленого масла
  • 150 г филе кальмара
  • 10 мл растительного масла
  • 2 г соли
  • 15 г сливочного масла

Для соуса Берблан:

  • 40 г репчатого лука
  • 4 г чеснока
  • 1 г черного перца
  • 1 г лаврового листа
  • 30 мл белого вина
  • 1 г тимьяна
  • 50 мл овощного бульона
  • 30 мл сливок 33%
  • 6 мл сока лимона
  • 180 г сливочного масла
  • 4 г соли

Для запеченного батата:

  • 550 г батата
  • 15 г растительного масла
  • 1 г тимьяна
  • 10 г чеснока
  • 5 г корня имбиря
  • 3 г соли
  • 1 г черного перца

Для кокиля из кальмаров:

  • 120 г филе кальмара
  • 40 г репчатого лука
  • 5 г чеснока
  • 60 мл сливок 33%
  • 20 мл коньяка
  • 50 мл овощного бульона
  • 20 мл растительного масла
  • 4 г соли
  • 10 г сливочного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте соус Берблан: лук и чеснок произвольно нарежьте, обжарьте на сливочном масле с добавлением перца, лаврового листа, тимьяна, добавьте в них вино и бульон, выпарите. Влейте сливки, проварите и снимите с плиты. Постепенно введите сливочное масло. В конце добавьте сок лимона и соль. Оставьте в теплом месте.

Шаг 2. Батат помойте, разрежьте на две части и запеките до готовности с остальными ингредиентами.

Шаг 3. Приготовьте кокиль из кальмаров: кальмар, чеснок и лук произвольно нарежьте, обжарьте на смеси масел, добавьте коньяк, выпарите. Добавьте сливки, бульон и тушите до готовности. Готовую массу пробейте в блендере до однородной текстуры, процедите, подсолите.

Шаг 4. Кальмар посолите и обжарьте на сковороде на растительном масле. На тарелку выложите соус Берблан, кокиль из кальмара, батат, обжаренный кальмар, украсьте кресс-салатом и полейте зеленым маслом.

Фото: depositphotos

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