Продукт недели: кальмар

Что нужно:

100 г запеченного батата

30 г кокиля из кальмара

30 г соуса Берблан

3 г кресс-салата

3 мл зеленого масла

150 г филе кальмара

10 мл растительного масла

2 г соли

15 г сливочного масла

Для соуса Берблан:

40 г репчатого лука

4 г чеснока

1 г черного перца

1 г лаврового листа

30 мл белого вина

1 г тимьяна

50 мл овощного бульона

30 мл сливок 33%

6 мл сока лимона

180 г сливочного масла

4 г соли

Для запеченного батата:

550 г батата

15 г растительного масла

1 г тимьяна

10 г чеснока

5 г корня имбиря

3 г соли

1 г черного перца

Для кокиля из кальмаров:

120 г филе кальмара

40 г репчатого лука

5 г чеснока

60 мл сливок 33%

20 мл коньяка

50 мл овощного бульона

20 мл растительного масла

4 г соли

10 г сливочного масла

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте соус Берблан: лук и чеснок произвольно нарежьте, обжарьте на сливочном масле с добавлением перца, лаврового листа, тимьяна, добавьте в них вино и бульон, выпарите. Влейте сливки, проварите и снимите с плиты. Постепенно введите сливочное масло. В конце добавьте сок лимона и соль. Оставьте в теплом месте.

Шаг 2. Батат помойте, разрежьте на две части и запеките до готовности с остальными ингредиентами.

Шаг 3. Приготовьте кокиль из кальмаров: кальмар, чеснок и лук произвольно нарежьте, обжарьте на смеси масел, добавьте коньяк, выпарите. Добавьте сливки, бульон и тушите до готовности. Готовую массу пробейте в блендере до однородной текстуры, процедите, подсолите.

Шаг 4. Кальмар посолите и обжарьте на сковороде на растительном масле. На тарелку выложите соус Берблан, кокиль из кальмара, батат, обжаренный кальмар, украсьте кресс-салатом и полейте зеленым маслом.