10 вредных мифов о питании от диетологов, которые портят всем жизнь

Миф 1. Голодание — лучший способ похудеть

Совсем отказываться от пищи категорически нельзя. Голодание может привести к стрессу, проблемам с желудочно-кишечным трактом, плохому самочувствию, головокружениям и усталости. Более того, через какое-то время вы, скорее всего, сорветесь и организм восполнит все недостающие жиры и элементы, что приведет к обратному набору веса.

Вместо голодания советую полноценно питаться три раза в день — завтрак, обед, ужин, без перекусов. Можете пропустить ужин или перейти на интервальное голодание (отказ от одного приема пищи) для урегулирования выработки гормона инсулина. Перерыв между трапезой должен быть не более 4 часов — такой интервал необходим для приведения инсулина в норму и эффективной работы пищеварительной системы. Постарайтесь ужинать не позднее чем за 3-4 часа до сна — это позволит вашему желудочно-кишечному тракту отдохнуть, а мозгу полноценно восстановиться в ночные часы.

Миф 2. Чтобы похудеть, нельзя есть жиры

Жиры необходимы человеку, ведь они участвуют во множестве процессов организма и обеспечивают запас энергии. Более того, без них наше тело не сможет усваивать жирорастворимые витамины и синтезировать гормоны, но не стоит забывать, что жиры должны быть правильными. Исключите готовые соусы, магазинную выпечку и чипсы. Лучше наполнить свой рацион продуктами с проверенными составами — например, где присутствуют тыквенное или льняное масла, кукурузная или полбяная мука, рисовое, кокосовое молоко или другие альтернативные варианты. Так вы сможете потреблять необходимое количество жиров, не «загрязняя» организм вредными продуктами.