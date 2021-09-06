10 вредных мифов о питании от диетологов, которые портят всем жизнь
Инна Решетова
Врач австрийского центра здоровья Verba Mayr, спикер III Международной медицинской конференции «Работа мозга: рычаги управления, возможности восстановления и пути совершенствования»
Миф 1. Голодание — лучший способ похудеть
Совсем отказываться от пищи категорически нельзя. Голодание может привести к стрессу, проблемам с желудочно-кишечным трактом, плохому самочувствию, головокружениям и усталости. Более того, через какое-то время вы, скорее всего, сорветесь и организм восполнит все недостающие жиры и элементы, что приведет к обратному набору веса.
Вместо голодания советую полноценно питаться три раза в день — завтрак, обед, ужин, без перекусов. Можете пропустить ужин или перейти на интервальное голодание (отказ от одного приема пищи) для урегулирования выработки гормона инсулина. Перерыв между трапезой должен быть не более 4 часов — такой интервал необходим для приведения инсулина в норму и эффективной работы пищеварительной системы. Постарайтесь ужинать не позднее чем за 3-4 часа до сна — это позволит вашему желудочно-кишечному тракту отдохнуть, а мозгу полноценно восстановиться в ночные часы.
Миф 2. Чтобы похудеть, нельзя есть жиры
Жиры необходимы человеку, ведь они участвуют во множестве процессов организма и обеспечивают запас энергии. Более того, без них наше тело не сможет усваивать жирорастворимые витамины и синтезировать гормоны, но не стоит забывать, что жиры должны быть правильными. Исключите готовые соусы, магазинную выпечку и чипсы. Лучше наполнить свой рацион продуктами с проверенными составами — например, где присутствуют тыквенное или льняное масла, кукурузная или полбяная мука, рисовое, кокосовое молоко или другие альтернативные варианты. Так вы сможете потреблять необходимое количество жиров, не «загрязняя» организм вредными продуктами.
Фото: pexels
Миф 3. Соки, морсы и компоты полезны
Во всех этих напитках есть сахар, который моментально повышает уровень глюкозы в крови. Это может быть особенно опасно для людей с проблемами углеводного обмена — инсулинорезистентность, сахарный диабет. Лучше выбрать правильные напитки — воду и травяные чаи. Откажитесь от соков, лимонадов, алкоголя, кофе и фруктовых чаев. Советую осенью особенно обратить внимание на гречишный чай. Регулярное употребление горячего напитка на основе гречихи поможет восстановить иммунитет, предотвратить развитие многих заболеваний, в том числе и рецидивов хронических патологий. Также очень полезен иван-чай — он выводит токсины, укрепляет иммунитет и служит профилактическим средством от онкологических заболеваний. Антиоксидантные свойства растения способствуют синтезу коллагена, улучшают эластичность и упругость кожи. Кроме того, его компоненты улучшают состав крови, повышают уровень гемоглобина и укрепляют стенки кровеносных сосудов, успокаивают нервную систему, нормализуют давление.
Миф 4. Овощи в рационе не обязательны
В 2019 году набрала популярность «плотоядная диета», которая заключалась в предпочтении мясных продуктов всему остальному. Она была представлена как способ предотвратить диабет второго типа, ревматоидный артрит и болезнь Лайма. Популярность эта диета набрала благодаря канадскому профессору Университета Торонто Джордану Б. Петерсону и его дочери, блогеру Микейле. В рацион девушки уже несколько лет входят лишь мясо, соль и газированная вода.
Мясо, безусловно, сохраняет за собой статус одного из ведущих элементов правильного питания, но важно поддерживать здоровый кислотно-щелочной баланс. Для этого необходимо сочетать закисляющие продукты (продукты животного происхождения, крупы) с ощелачивающими (овощи). Салаты, фрукты и сырые овощи употребляйте в первой половине дня, а на ужин во избежание процессов брожения в кишечнике и вздутия живота лучше отдавать предпочтение печеным и паровым продуктам. Например, вы можете попробовать такие сочетания, как индейка с овощным пюре или филе сибаса с паровыми овощами.
Фото: pexels
Миф 5. Молочные продукты полезны для взрослого организма
Молоко предназначено для того, чтобы быстро взращивать новорожденное потомство, но взрослый человек не нуждается в этом. Основной углевод молока — лактоза, состоящая из двух простых сахаров — глюкозы и галактозы. В младенчестве организм вырабатывает фермент лактазу, который расщепляет лактозу материнского молока, но со взрослением выработка лактазы снижается и способность усваивать лактозу уменьшается и может вовсе сойти на нет. Ученые доказали, что 75% популяции людей на земном шаре не способны усваивать лактозу будучи взрослыми.
Поэтому зрелым людям рекомендуется для начала сдать анализы на пищевую непереносимость лактозы и других потенциально опасных компонентов пищи. При выявлении проблемы ограничьте потребление обычных молочных продуктов, заменив их на специальные безлактозные или растительного происхождения — например, соевое, миндальное, рисовое, кокосовое молоко.
Сергей Леонов
ЗОЖ Шеф-повар, бронзовый призер Кулинарного Кубка мира (Люксембург-2010), почетный член Гильдии шеф-поваров Испании, автор 4 кулинарных книг-бестселлеров и блога @leonov_chef
Миф 6. От фруктов полнеют
Полнеют не от фруктов, а от количества съеденного, в том числе и фруктов. ЗОЖники уверяют, якобы фруктоза откладывается в жир через печень. Метаболизм фруктозы отличен от глюкозы, но также есть механизмы конвертации в углекислый газ, АТФ, глюкозу и лактат, и только при переедании может начаться процесс производства жировой ткани. Именно поэтому важно не злоупотреблять фруктами, но не они виноваты в лишнем весе. Шансов перебрать фруктозы из газировки или печенья гораздо выше, ведь при рекомендованной норме 50-60 г в фруктах на 100 г 6-9 г фруктозы, а в газировке — до 25 в одной баночке.
Миф 7. Углеводы лучше убрать совсем
А зачем? Где брать тогда достаточное количество клетчатки для грамотной работы кишечника и чем «кормить» мозг, чтобы думать? Да, он может синтезировать глюкозу из жира, но зачем, если в итоге организм все переделает под себя?
Фото: freepik.com
Чрезмерное употребление углеводов (в основном быстрых) приводит к отечности, но тут опять речь о чрезмерности, а не о вреде углеводов. Как раз-таки сейчас появились исследования, показывающие, что не тот человек живет дольше, кто исключает группы продуктов, а тот, кто, наоборот, питается максимально разнообразно. До 30 видов клетчатки должно быть у человека в неделю, а это в первую очередь крупы, злаки и бобовые.
Миф 8. Пейте только воду
Пейте ради бога, кто же против?!
Но не надо забывать про ферментированные напитки, которые помимо воды содержат триллиарды пробиотиков, так необходимых нам на постоянной основе. Камбуза, водный кефир и фруктовые квасы могут сделать наше питание не только вкусным и разнообразным, но и максимально полезным.
Миф 9. Не ешьте соленого, острого, кислого, обходитесь без соли и приправ
Действительно потребление соли нужно контролировать. Норма потребления — 5-6 г в сутки. И этого более чем достаточно, если вы не питаетесь покупными сосисками, майонезом, заедая их чипсами. Вообще еда должна радовать и быть ВКУСНОЙ! Иначе любая диета так и останется теорией на полке и никогда не войдет в жизнь. Например, та же самая квашеная капуста. Суперфуд всех времен и народов, о пользе которой написана не одна научная статья. А старая добрая ферментированная кимчи? Так еще же можно не только капусту с морковкой квасить, а с ананасом и кургузой или с имбирем и лаймом, а из сока от квашеной капусты сделать соус, богатый пробиотиками, и жить долго и счастливо вместо унылого существования без чего-либо.
Фото: pexels
Миф 10. Глютен — зло
Когда на завтрак у вас идут блины, на перекус — пирожки, на обед — макароны, а на ужин — пицца с бургерами, то да, в этом случае глютен становится злом. Вернее, не он, а его переизбыток. На этом вся его злость заканчивается, если у вас нет на него аллергии или пищевой непереносимости.
Ноги этого мифа растут из простой схемы: «чтобы похудеть, надо прекратить есть булки», но это не так модно, поэтому тренд последних лет — безглютеновая диета. Если вы исключите выпечку (быстрые углеводы) и замените ее на овощи, то да, вы похудеете. Но если вы пшеничную муку замените на покупную безглютеновую смесь и продолжите фестиваль выпечки на собственной кухне, то результат будет нулевой, потому что калорийность всей муки почти одинаковая, но если в пшеничной есть 9 г белка, то безглютеновые смеси его практически не содержат, зато имеют в составе тонну крахмала. Поэтому в этом вопросе рекомендуется сократить в целом количество выпечки в рационе, пшеничную муку заменить на цельнозерновую (там есть клетчатка), для максимально разнообразного рациона использовать разные ее виды.
Важно помнить, что любые эксперименты с питанием и организмом нужно начинать строго под присмотром врача. Ко всем процессам, связанным со здоровьем, нужно подходить комплексно — проводить диагностики, очищающие и восстанавливающие процедуры и, конечно, же следить за питанием.
Фото: pexels, freepik.com