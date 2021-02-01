Продукт недели: квашеная капуста

Что нужно:

10 г сушеных сморчков

50 г шампиньонов

200 г квашеной капусты

100 г свежей капусты

70 г репчатого лука

20 г сливочного масла

2 г тмина

по 2 веточки зеленого лука, укропа и петрушки

соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Кастрюлю разогрейте на плите. Тем временем нарежьте лук тонкими полукольцами. Добавьте небольшое количество растительного масла в кастрюлю, выложите лук и обжарьте его.

Шаг 2. Нарежьте слайсами шампиньоны и отправьте в кастрюлю. Добавьте пару кусочков сливочного масла. Обжарьте с луком до полуготовности.

Шаг 3. Выложите в кастрюлю квашеную капусту вместе с рассолом. Увеличьте температуру и слегка пассируйте капусту вместе с грибами. Поперчите.

Шаг 4. Добавьте в кастрюлю сморчки, влейте немного воды и положите лавровый лист. Оставьте капусту с грибами тушиться в течение 20-25 минут.

Шаг 5. Свежую капусту нарежьте соломкой или небольшими кусочками. Добавьте в кастрюлю с квашеной капустой за пять минут до готовности. Добавьте чуть больше воды и увеличьте огонь. Варите щи до готовности свежей капусты.

Шаг 6. На сухой сковороде прогрейте тмин. Измельчите его с помощью мельницы для специй или разотрите в ступке. Всыпьте в суп. Влейте суп в тарелку для подачи.