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Продукт недели: квашеная капуста

Квашеная капуста — блюдо традиционной русской кухни, которое и по сей день пользуется популярностью среди россиян. Однако придумали его не наши предки. Впервые замачивать овощ в собственном соку начали еще в Древнем Китае. Стоит отметить, что этот исторический факт не отменяет исключительной полезности квашеной капусты. По этой причине редакция Passion.ru решила назначить ее продуктом недели, а также подобрала для вас рецепт Валаамских щей с ней в главной роли.

5 интересных фактов о квашеной капусте

  • Квашеная капуста — продукт исключительно полезный. В ней содержится огромное количество витаминов, микроэлементов, а также молочной и уксусной кислот, которые образуются в процессе брожения. Также она незаменима в борьбе с авитаминозом из-за витамина С, которого в ней невероятно много — причем столько, что ее в обязательном порядке ели моряки дальнего плавания, чтобы избежать цинги.

  • Существует любопытное поверье, согласно которому готовить квашеную капусту нужно исключительно в хорошем настроении. Если заниматься ею в стрессе, депрессии, усталости или печали, то ее вкус станет горьким, а не характерно пикантным. Также не рекомендовалось квасить капусту в полнолуние, чтобы она не испортилась слишком быстро.

  • Сторонники народной медицины ценят сок квашеной капусты не меньше самого продукта, так как он считается универсальным средством практически от всех видов недомоганий, в том числе и для профилактики простудных заболеваний, бронхита и облегчения течения воспаления легких. Также этот чудо-сок рекомендуют при судорогах.

  • Вездесущие британские ученые не остались в стороне от исследования квашеной капусты и выяснили, что если употреблять ее дважды в неделю и чаще, существенно снижается риск развития онкологических заболеваний кишечника и пищеварительной системы.

  • Квашеная капуста хоть и полезна, но есть ее можно далеко не всем. Людям, страдающим от высокого давления, желчекаменной болезни, воспаления поджелудочной железы, недугов желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточности стоит полностью отказаться от употребления либо существенно сократить количество продукта в своем рационе.

Щи Валаамские с сушеными грибами

Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 10 г сушеных сморчков
  • 50 г шампиньонов
  • 200 г квашеной капусты
  • 100 г свежей капусты
  • 70 г репчатого лука
  • 20 г сливочного масла
  • 2 г тмина
  • по 2 веточки зеленого лука, укропа и петрушки
  • соль, перец по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Кастрюлю разогрейте на плите. Тем временем нарежьте лук тонкими полукольцами. Добавьте небольшое количество растительного масла в кастрюлю, выложите лук и обжарьте его.

Шаг 2. Нарежьте слайсами шампиньоны и отправьте в кастрюлю. Добавьте пару кусочков сливочного масла. Обжарьте с луком до полуготовности.

Шаг 3. Выложите в кастрюлю квашеную капусту вместе с рассолом. Увеличьте температуру и слегка пассируйте капусту вместе с грибами. Поперчите.

Шаг 4. Добавьте в кастрюлю сморчки, влейте немного воды и положите лавровый лист. Оставьте капусту с грибами тушиться в течение 20-25 минут.

Шаг 5. Свежую капусту нарежьте соломкой или небольшими кусочками. Добавьте в кастрюлю с квашеной капустой за пять минут до готовности. Добавьте чуть больше воды и увеличьте огонь. Варите щи до готовности свежей капусты.

Шаг 6. На сухой сковороде прогрейте тмин. Измельчите его с помощью мельницы для специй или разотрите в ступке. Всыпьте в суп. Влейте суп в тарелку для подачи.

Фото: depositphotos

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