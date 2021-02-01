Продукт недели: квашеная капуста
5 интересных фактов о квашеной капусте
Квашеная капуста — продукт исключительно полезный. В ней содержится огромное количество витаминов, микроэлементов, а также молочной и уксусной кислот, которые образуются в процессе брожения. Также она незаменима в борьбе с авитаминозом из-за витамина С, которого в ней невероятно много — причем столько, что ее в обязательном порядке ели моряки дальнего плавания, чтобы избежать цинги.
Существует любопытное поверье, согласно которому готовить квашеную капусту нужно исключительно в хорошем настроении. Если заниматься ею в стрессе, депрессии, усталости или печали, то ее вкус станет горьким, а не характерно пикантным. Также не рекомендовалось квасить капусту в полнолуние, чтобы она не испортилась слишком быстро.
Сторонники народной медицины ценят сок квашеной капусты не меньше самого продукта, так как он считается универсальным средством практически от всех видов недомоганий, в том числе и для профилактики простудных заболеваний, бронхита и облегчения течения воспаления легких. Также этот чудо-сок рекомендуют при судорогах.
Вездесущие британские ученые не остались в стороне от исследования квашеной капусты и выяснили, что если употреблять ее дважды в неделю и чаще, существенно снижается риск развития онкологических заболеваний кишечника и пищеварительной системы.
Квашеная капуста хоть и полезна, но есть ее можно далеко не всем. Людям, страдающим от высокого давления, желчекаменной болезни, воспаления поджелудочной железы, недугов желудочно-кишечного тракта и почечной недостаточности стоит полностью отказаться от употребления либо существенно сократить количество продукта в своем рационе.
Щи Валаамские с сушеными грибами
Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 10 г сушеных сморчков
- 50 г шампиньонов
- 200 г квашеной капусты
- 100 г свежей капусты
- 70 г репчатого лука
- 20 г сливочного масла
- 2 г тмина
- по 2 веточки зеленого лука, укропа и петрушки
- соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Кастрюлю разогрейте на плите. Тем временем нарежьте лук тонкими полукольцами. Добавьте небольшое количество растительного масла в кастрюлю, выложите лук и обжарьте его.
Шаг 2. Нарежьте слайсами шампиньоны и отправьте в кастрюлю. Добавьте пару кусочков сливочного масла. Обжарьте с луком до полуготовности.
Шаг 3. Выложите в кастрюлю квашеную капусту вместе с рассолом. Увеличьте температуру и слегка пассируйте капусту вместе с грибами. Поперчите.
Шаг 4. Добавьте в кастрюлю сморчки, влейте немного воды и положите лавровый лист. Оставьте капусту с грибами тушиться в течение 20-25 минут.
Шаг 5. Свежую капусту нарежьте соломкой или небольшими кусочками. Добавьте в кастрюлю с квашеной капустой за пять минут до готовности. Добавьте чуть больше воды и увеличьте огонь. Варите щи до готовности свежей капусты.
Шаг 6. На сухой сковороде прогрейте тмин. Измельчите его с помощью мельницы для специй или разотрите в ступке. Всыпьте в суп. Влейте суп в тарелку для подачи.
Фото: depositphotos
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