Мало белка, отказ от перекусов и еще 5 причин, почему вы никак не похудеете

Ключом к похудению является белок, который также ускоряет обмен веществ и позволяет продлить чувство сытости, потому недостаточное его количество в рационе может застопорить процесс похудения. Если вы заметили, что белка в вашем рационе не хватает, добавьте яйца, курицу, тофу и натуральную арахисовую пасту. Если в борьбе за стройность вы решили минимизировать количество приемов пищи и отказались от перекусов, будьте готовы к тому, что вес в какой-то момент может остановиться, а силы закончатся. «Закуски необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя заряженным энергией, и если вы лишаете себя полезного снека, рука сама собой может потянуться к печенью или сладкому, чтобы помочь организму взбодриться», – пояснили эксперты. Каждые 2-3 часа стоит перекусывать орехами, семенами, фруктами, здоровыми батончикам.

Еще одной причиной неудачи может быть недостаточная строгость к себе. Последние пять килограммов сбросить тяжелее всего, потому именно в это время надо быть максимально строгим к себе и не срываться с режима. На короткий период постарайтесь сделать свое меню максимально сбалансированным в сторону белка. «Начните заменять продукты: ешьте на завтрак шпинат и яйца вместо тостов и хлопьев, в смузи вместо молока добавляйте молоко, смешанной с водой в пропорции 50 на 50, а также наполняйте свои тарелки овощами и салатом вместо риса и пасты. И никакого алкоголя».

Однако если вы все делаете правильно, а результат все равно примерно нулевой, возможно, это лишь временное явление, напрямую связанное с вашим циклом, потому иногда стоит лишь немного расслабиться и подождать, пока закончится овуляция и вес естественным образом снизится.

Фото: vostock-photo

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