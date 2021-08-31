На какие опасные заболевания указывает головокружение и когда надо вызвать скорую

Между тем в некоторых случаях головокружение может быть признаком серьезных заболеваний вроде болезни Паркинсона или диабета. Кроме того, причиной недуга может быть анемия, при которой организму не хватает здоровых эритроцитов для переноса кислорода по телу и он испытывает нехватку кислорода.

Приступы головокружения совместно с потерей слуха, двоением в глазах и онемением лица, рук или ног указывает на атеросклероз. Это означает уплотнение и сужение кровеносных артерий из-за накопления в них холестерина, тогда кровь перестает активно перемещаться по телу, что повышает вероятность сердечного приступа или инсульта.

При обнаружении головокружения совместно с двоением в глазах, необходимо провериться и исключить опухоль мозга, поскольку она может возникнуть в областях, отвечающих за равновесие. Если вместо ухудшения зрения отмечается частичная потеря слуха, возможно воспаление уха, например лабиринтит и вестибулярный неврит, которые вызывают ощущение кружения, а также тошноту и рвоту.

Если вы замечаете, что головокружение не проходит или возвращается снова, ухудшился слух, появился звон или другие звуки в ушах, изменилось зрение: стало возникать двоение в глазах или помутнение, стали неметь конечности и лицо, участились и стали более сильными головные боли, необходимо обратиться ко врачу.

Однако в некоторых случаях потребуется скорая помощь, когда отмечается не только головокружение, а сопровождается рядом недугов: грудной болью, сильной и нестерпимой головной болью, травмой головы, высокой температурой, нерегулярной частотой сердечных сокращений, судорогами, сбивчивым дыханием, скованностью мышц шеи, внезапным существенным изменением речи, зрения или слуха, рвотой, а также сильной слабостью в ноге или руке.