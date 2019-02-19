Рыбный день: 8 простых и очень вкусных рецептов

Дорадо на гриле под азиатским соусом
от "Кафе Дружба. Мануфактура еды", шеф-повар Иван Яковлев
Вам понадобится:
- Дорадо - 1 шт (300 г)
- Перец болгарский - 20 г
- Соус устричный - 8 г
- Зелень - 5 г
- Лайм - 20 г
- Масло оливковое - 3 г
Способ приготовления: Рыбу почистить, удалить внутренности и жабры, промыть, посолить, поперчить и смазать растительным маслом. Положить рыбу на раскаленный гриль и жарить рыбу на гриле до появления золотистой корочки (7-10 минут). Готовую рыбу полить устричным соусом, украсить дольками лайма, веточками свежей зелени и подать к столу.
Чилийский сибас с феттучине из цукини и соусом морне
от ресторана Magellan, шеф-повар Андрей Лазарев
Вам понадобится:
- Цукини свежие – 120 г
- Соус морне – 50 г
- Пудра из маслин – 2 г
- Чилийский сибас – 180 г
- Микро зелень – 2 г
- Чеснок свежий – 5 г
- Соль морская – 3 г
Соус морне:
- Сливочное масло - 50 г
- Пшеничная мука - 2 ст.л.
- Горячее молоко - 700 мл.
- соль и перец по вкусу
- Полутвердый сыр - 100 г
Домашний песто:
- Базилик - 200 г
- масло оливковое- 100 г
- чеснок - 15 г
- соль 1 г
Приготовление:
Для песто - измельчить ингредиенты в блендере, постепенно, подливая оливковое масло. Не нужно измельчать до однородности, лишь, чтобы измельчить и смешать ингредиенты. Для соуса - в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло. Положить муку и жарить, помешивая, до слегка коричневатого оттенка. Постепенно вливать в муку молоко, постоянно и тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовалось комков. Варить не небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не закипит и не загустеет. Положить натертый на крупную терку сыр и размешиваем, пока сыр не растворится. Сибас обжарить на оливковом масле. Из цукини сделать феттучине – тонко нарезать и припустить с соусом песто. На тарелку выложить сибас и феттучине из цукини в соусе морне. Украшается блюдо пудрой из маслин и микро зеленью.
Севиче из розового дорадо, пюре из батата, кукуруза на гриле
от ресторана "Наволне"
Вам понадобится:
- Филе Дорадо – 150 г
- Батат (сладкий картофель) – 200 г
- Кукуруза в початке – 100 г
- Лук крымский – 20 г
- Соус – 30 г
Соус севиче:
- Сок лайма – 30 г
- Соус рыбный – 10 г
- Лук шалот – 20 г
- Корень имбиря – 20 г
- Бульон рыбный – 50 г
- Перец чили красный – 10 г
- Чеснок – 7 г
- Соль – 3 г
- Кинза – 2 г
Приготовление:
Батат посолить, завернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 180 градусов 20 -25 минут. Остудить. Очистить. Протереть через сито. Добавить в пюре соус севиче.
Кукурузу в початке обжарить на сковороде со всех сторон. Остудить. Зерна срезать. И залить их соусом севиче.
Дорадо филе порезать крупно кубиком.
На тарелку выложить через столовую ложку пюре из батата. Рядом выложить филе дорадо. Обжаренные зерна кукурузы. Украсить перьями крымского лука.