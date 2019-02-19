Рыбный день: 8 простых и очень вкусных рецептов

Вам понадобится:

Цукини свежие – 120 г

Соус морне – 50 г

Пудра из маслин – 2 г

Чилийский сибас – 180 г

Микро зелень – 2 г

Чеснок свежий – 5 г

Соль морская – 3 г

Соус морне:

Сливочное масло - 50 г

Пшеничная мука - 2 ст.л.

Горячее молоко - 700 мл.

соль и перец по вкусу

Полутвердый сыр - 100 г

Домашний песто:

Базилик - 200 г

масло оливковое- 100 г

чеснок - 15 г

соль 1 г

Приготовление:

Для песто - измельчить ингредиенты в блендере, постепенно, подливая оливковое масло. Не нужно измельчать до однородности, лишь, чтобы измельчить и смешать ингредиенты. Для соуса - в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло. Положить муку и жарить, помешивая, до слегка коричневатого оттенка. Постепенно вливать в муку молоко, постоянно и тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовалось комков. Варить не небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не закипит и не загустеет. Положить натертый на крупную терку сыр и размешиваем, пока сыр не растворится. Сибас обжарить на оливковом масле. Из цукини сделать феттучине – тонко нарезать и припустить с соусом песто. На тарелку выложить сибас и феттучине из цукини в соусе морне. Украшается блюдо пудрой из маслин и микро зеленью.

Севиче из розового дорадо, пюре из батата, кукуруза на гриле

от ресторана "Наволне"