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Рыбный день: 8 простых и очень вкусных рецептов

Многие предпочитают рыбу мясу. И это не удивительно. Она очень полезная, сытная, вкусная и, конечно, разнообразная. Из нее можно приготовить такое количество оригинальных блюд, что понравятся даже самым требовательным гурманам. Passion.ru совместно с ведущими шеф-поварами подготовил простые и невероятно вкусные рецепты из рыбы.

Дорадо на гриле под азиатским соусом

от "Кафе Дружба. Мануфактура еды", шеф-повар Иван Яковлев

Вам понадобится:

  • Дорадо - 1 шт (300 г)
  • Перец болгарский - 20 г
  • Соус устричный - 8 г
  • Зелень - 5 г
  • Лайм - 20 г
  • Масло оливковое - 3 г

Способ приготовления: Рыбу почистить, удалить внутренности и жабры, промыть, посолить, поперчить и смазать растительным маслом. Положить рыбу на раскаленный гриль и жарить рыбу на гриле до появления золотистой корочки (7-10 минут). Готовую рыбу полить устричным соусом, украсить дольками лайма, веточками свежей зелени и подать к столу.

Чилийский сибас с феттучине из цукини и соусом морне

от ресторана Magellan, шеф-повар Андрей Лазарев

Вам понадобится:

  • Цукини свежие – 120 г
  • Соус морне – 50 г
  • Пудра из маслин – 2 г
  • Чилийский сибас – 180 г
  • Микро зелень – 2 г
  • Чеснок свежий – 5 г
  • Соль морская – 3 г

Соус морне:

  • Сливочное масло - 50 г
  • Пшеничная мука - 2 ст.л.
  • Горячее молоко - 700 мл.
  • соль и перец по вкусу
  • Полутвердый сыр - 100 г

Домашний песто:

  • Базилик - 200 г
  • масло оливковое- 100 г
  • чеснок - 15 г
  • соль 1 г

Приготовление:

Для песто - измельчить ингредиенты в блендере, постепенно, подливая оливковое масло. Не нужно измельчать до однородности, лишь, чтобы измельчить и смешать ингредиенты. Для соуса - в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло. Положить муку и жарить, помешивая, до слегка коричневатого оттенка. Постепенно вливать в муку молоко, постоянно и тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовалось комков. Варить не небольшом огне, постоянно помешивая, пока соус не закипит и не загустеет. Положить натертый на крупную терку сыр и размешиваем, пока сыр не растворится. Сибас обжарить на оливковом масле. Из цукини сделать феттучине – тонко нарезать и припустить с соусом песто. На тарелку выложить сибас и феттучине из цукини в соусе морне. Украшается блюдо пудрой из маслин и микро зеленью.

Севиче из розового дорадо, пюре из батата, кукуруза на гриле

от ресторана "Наволне"

Вам понадобится:

  • Филе Дорадо – 150 г
  • Батат (сладкий картофель) – 200 г
  • Кукуруза в початке – 100 г
  • Лук крымский – 20 г
  • Соус – 30 г

Соус севиче:

  • Сок лайма – 30 г
  • Соус рыбный – 10 г
  • Лук шалот – 20 г
  • Корень имбиря – 20 г
  • Бульон рыбный – 50 г
  • Перец чили красный – 10 г
  • Чеснок – 7 г
  • Соль – 3 г
  • Кинза – 2 г

Приготовление:

Батат посолить, завернуть в фольгу и запекать в духовке при температуре 180 градусов 20 -25 минут. Остудить. Очистить. Протереть через сито. Добавить в пюре соус севиче. Кукурузу в початке обжарить на сковороде со всех сторон. Остудить. Зерна срезать. И залить их соусом севиче. Дорадо филе порезать крупно кубиком.
На тарелку выложить через столовую ложку пюре из батата. Рядом выложить филе дорадо. Обжаренные зерна кукурузы. Украсить перьями крымского лука.

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