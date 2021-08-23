Полина Гагарина и еще 8 звезд, которые, кажется, перестарались с похудением

Певица долгое время славилась не только своим сильным вокалом и потрясающей харизмой, но и пышными формами. Однако после развода она решила кардинально изменить свою жизнь: на время покинула социальные сети, стала меньше выступать и начала худеть. В январе 2020 года Адель опубликовала первое за почти год фото, на котором удивила всех своей стройной и подтянутой фигурой. Поклонники и друзья осыпали звезду комплиментами, на все вопросы, как ей это удалось, она рассказывала о сиртфуд-диете и занятиях спортом и радовалась своему новому телу. Но проблема в том, что на достигнутых результатах певица не остановилась и, судя по последним снимкам, скинула еще около 15 кило, что не самым лучшим образом сказалось на ее облике.