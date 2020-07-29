Сиртфуд-диета — в чем суть любимой системы похудения Кейт Миддлтон и Адель
Удивительный факт: эта диета появилась еще в 2016 году. Но несмотря на это, свою популярность она получила лишь в 2019-м — благодаря уже перечисленным певице и герцогине. Внесли свой вклад и другие звезды: активная ЗОЖница Гвинет Пэлтроу, а также принц Гарри и Пиппа Миддлтон. Давайте разбираться подробнее в основных принципах данного питания.
В чем суть сиртфуд-диеты
Как уже говорилось, появилась сиртфуд-диета в 2016 году благодаря двум нутрициологам — Эйдану Гоггинсу и Глену Маттену. Подробно о ней было рассказано в их книге «Sirtfood Diet». Название диеты произошло от белка сиртуина, или иначе «белка антистарения». «Ген долголетия» фигурирует здесь не просто так: ферментное вещество — sirtuins — обладает значимыми свойствами для нашего организма: восстанавливает поврежденные клетки, сжигает жир, замедляет процессы старения и помогает поддерживать фигуру в норме.
Фото: freepik
Основа сиртфуд-диеты, как и любой другой — снижение суточной калорийности, но за счет перевода своего рациона исключительно на сиртфуды. Питание делится на две фазы:
Фаза 1. Быстрая
Она длится неделю и позволяет сбросить до трех килограммов. В эти 7 дней можно употреблять 1000 ккал в сутки. В первые три дня разрешен один полноценный прием пищи и не более трех порций зеленого сока.
Ингредиенты, которые входят в состав sirtfood-сока:
- 2 горсти капусты кале
- горсть руколы
- 150 г стеблей сельдерея (с листьями)
- ½ зеленого яблока
- ½ чайной ложки лимонного сока
- ½ чайной ложки матча
Все продукты смешиваем в блендере. Затем можно разбавить полученную массу водой, чтобы общая консистенция была не такая густая.
Фаза 2. Основная.
Она будет протекать не так грустно: вы можете в течение дня выпивать одну порцию зеленого сока и позволить себе три раза в день питаться полноценными блюдами из сиртфудов. В список разрешенных продуктов входят: рукола, грецкие орехи, гречка, киноа, черные ягоды (черника, ежевика, голубика, смородина), красные ягоды (малина, клубника, красный виноград), черный кофе без сахара и сладким сиропом, зеленый чай, красное вино, каперсы, креветки, финики, цикорий, оливковое масло, шоколад (не менее 85% содержания какао-бобов), куркума, красный лук.
Примерный рацион на день для второй фазы может выглядеть следующим образом:
Завтрак: стакан зеленого сока.
Обед: бурый рис или гречка с запеченной нежирной рыбой.
Ужин: салат на основе руколы, креветок, каперсов и киноа с добавлением оливкового масла и бокал красного вина из сорта Pino Noir.
Перекус: маленький кусочек горького шоколада с горстью ягод (малина/голубика/ежевика/черника) и как дополнительный вариант перекуса — грецкие орехи или финики с ягодами.
Фото: freepik
И не забывайте пить воду — обязательно 2-3 стакана чистой воды в течение дня.
Польза и недостатки сиртфуд-диеты
Стоит учитывать тот факт, что данная диета не включена в Eat Well Guide и все еще находится на стадии исследования. Перед тем как сменить стиль питания, следует проконсультироваться со своим нутрициологом или диетологом и выяснить, есть ли у вас противопоказания к данной диете.
Из плюсов диеты можно выделить:
Несмотря на тот факт, что вы сидите на диете, ваше питание остается довольно разнообразным, ведь шоколад, вино и кофе остаются в рационе.
Диабетикам данный тип питания может помочь скорректировать инсулинорезистентность и минимизировать повышение сахара.
Если удастся подстроить свой рацион под данную диету, можно ее использовать и не один месяц, однако перед этим лучше еще раз сдать все анализы и проконсультироваться со своим врачом повторно.
Из минусов диеты можно выделить:
Сиртфуд-диета может не подойти тем, кто любит кусочничать или не готов следить за своим питанием. В данной диете стоит ответственно подходить не только к полноценным приемам пищи, но и к перекусам.
Любителям сочных стейков и шашлыков придется отказаться от красного мяса в пользу морепродуктов, рыбы и индейки, так как употребление мяса в пищу не одобряется создателями данного типа питания.
- Нельзя придерживаться сиртфуд-диеты беременным, людям, страдающим аллергией на овощи и ягоды, имеющим хронические заболевания и проблемы с пищеварением.
Что думают диетологи по поводу сиртфуд-диеты
Как вариант краткосрочной диеты или разгрузочной недели с очисткой организма — это питание подходит идеально. Рацион довольно разнообразен, это не монодиета, где вы вынуждены «сидеть» лишь на одном кефире.
Фото: freepik
Если же мы говорим о сиртфуд-диете как о долгосрочном питании, то тут большинство специалистов сходятся во мнении. В рационе отсутствует животный белок, который нужен абсолютно всем: мужчинам, женщинам, детям, а в этом типе питания его нет. Добавление витаминного комплекса в рацион не сыграет значительной роли. Мы получаем все необходимые элементы из продуктов питания, именно поэтому наш рацион должен быть сбалансированным, то есть в нем должны быть и белки, и жиры, и углеводы.
Как и в любой системе питания, недостаточно просто добавить в свой рацион некоторые продукты — и похудеть. Нужно отказаться от жирной и жареной пищи, сладкого, соленого, крепких мясных бульонов, колбас и копченостей. Картофель тоже рекомендуется исключить. Конечно, на такой системе питания вы сможете быстро сбросить вес. Но эффективность такого снижения вам не понравится. В первую неделю уходит 3-3,5 кг. В большей степени это жидкость и мышцы. Дальше начинает гореть жировой компонент, но опять же — вместе с мышцами. Это сложная в исполнении диета. Вас будет преследовать постоянное чувство голода из-за низкой калорийности, да еще и очень строгие ограничения не каждый сможет выдержать.
Не стоит забывать и о том, что после строгих диет вес возвращается на прежний уровень, а иногда и становится еще больше, потому что такие системы питания не меняют ваши пищевые привычки — они имеют краткосрочный эффект и крайне вредны для здоровья.
Фото: freepik
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