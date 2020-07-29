Сиртфуд-диета — в чем суть любимой системы похудения Кейт Миддлтон и Адель

Основа сиртфуд-диеты, как и любой другой — снижение суточной калорийности, но за счет перевода своего рациона исключительно на сиртфуды. Питание делится на две фазы:

Фаза 1. Быстрая

Она длится неделю и позволяет сбросить до трех килограммов. В эти 7 дней можно употреблять 1000 ккал в сутки. В первые три дня разрешен один полноценный прием пищи и не более трех порций зеленого сока.

Ингредиенты, которые входят в состав sirtfood-сока:

2 горсти капусты кале

горсть руколы

150 г стеблей сельдерея (с листьями)

½ зеленого яблока

½ чайной ложки лимонного сока

½ чайной ложки матча

Все продукты смешиваем в блендере. Затем можно разбавить полученную массу водой, чтобы общая консистенция была не такая густая.

Фаза 2. Основная.

Она будет протекать не так грустно: вы можете в течение дня выпивать одну порцию зеленого сока и позволить себе три раза в день питаться полноценными блюдами из сиртфудов. В список разрешенных продуктов входят: рукола, грецкие орехи, гречка, киноа, черные ягоды (черника, ежевика, голубика, смородина), красные ягоды (малина, клубника, красный виноград), черный кофе без сахара и сладким сиропом, зеленый чай, красное вино, каперсы, креветки, финики, цикорий, оливковое масло, шоколад (не менее 85% содержания какао-бобов), куркума, красный лук.

Примерный рацион на день для второй фазы может выглядеть следующим образом: