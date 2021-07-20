Полина Гагарина поделилась, как удерживает вес после похудения на 30+ кг

В первую очередь артистка никогда не завтракает, но это лишь особенность ее организма, а не ключ на пути к похудению. «Когда я ем что-то утром, то сразу чувствую какой-то груз, а потом мне хочется есть просто постоянно. Но я не говорю, что вам это необходимо делать», — сообщает Полина. Она порекомендовала зрителям есть только тогда, когда появляется настоящий голод.

Кроме того, в интервью певица рассказала, что сама не готовит в своем доме. Для этого она наняла профессионала — повара, который кормит ее полезной пищей и сам выверяет пропорции блюд.