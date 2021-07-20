Полина Гагарина поделилась, как удерживает вес после похудения на 30+ кг
Полина Гагарина снялась в кулинарном шоу гимнастки Ляйсан Утяшевой на YouTube «Дерзкая готовка», где раскрыла свои секреты сохранения идеальных форм. Звезда признается, что специально не худела, просто оформилась: из пухленькой девчонки в роскошную и худую лебедь.
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Фото: Globallook
В первую очередь артистка никогда не завтракает, но это лишь особенность ее организма, а не ключ на пути к похудению. «Когда я ем что-то утром, то сразу чувствую какой-то груз, а потом мне хочется есть просто постоянно. Но я не говорю, что вам это необходимо делать», — сообщает Полина. Она порекомендовала зрителям есть только тогда, когда появляется настоящий голод.
Кроме того, в интервью певица рассказала, что сама не готовит в своем доме. Для этого она наняла профессионала — повара, который кормит ее полезной пищей и сам выверяет пропорции блюд.
Фото: Globallook
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