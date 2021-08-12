От Ходченковой до Перминовой: топ-5 знаменитостей с хорошим вкусом

Матильда Шнурова стала настоящей фэшионисткой, взяв курс на интеллектуальную моду и тотальный минимализм. В основе всего — безупречная база, универсальные цвета и обрамление из горячих трендов сезона. Бизнесвумен ставит на лаконичность и отказывается от логомании. Вещи в ее образах не выкрикивают количество нулей в чеке, но тем не менее легко считываются. Из часто встречаемых фаворитов — Khaite, The Row, Jacquemus, классика Prada и Bottega Veneta.

Елена Перминова