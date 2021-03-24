Система питания Виктории Бекхэм: разбираем ее опасности с диетологом
Да, Виктория просто красавица. Звезде 46 лет, но кто в это поверит: стройная и подтянутая, как статуэтка, экс-«перчинка» даст фору многим юным девушкам. Однако бьюти-секрет худобы знаменитости не так уж и безопасен для здоровья. Давайте разберемся во всех тонкостях и особенностях ее диеты.
В чем заключается диета Виктории Бекхэм
Миссис Бекхэм не раз делилась с журналистами своими секретами питания. Она долгое время придерживалась диеты, состоящей всего из двух категорий продуктов: овощей и рыбы/морепродуктов. А недавно СМИ всего мира облетела новость, что из-за этого у Виктории начались проблемы со здоровьем: ей диагностировали отравление ртутью — и виной этому именно столь строгая система питания. Знаменитость целый год скрывала от общественности этот факт, но журналисты все же раскопали подробности. По словам самой Вики, любым другим сортам рыбы она всегда предпочитала рыбу-меч, а в ее мясе, как сообщают ученые, часто находят ядовитое соединение — метилртуть.
Фото: globallook
Почему такая система питания опасна для здоровья
Но не только в рыбе-меч содержится это токсичное вещество, и другие виды крупных хищных рыб накапливают в себе достаточно большое количество тяжелых металлов, в том числе и ртуть. К таким рыбам относятся также, например, тунец и акула. Существуют даже официальные рекомендации по питанию для беременных и кормящих матерей. В них говорится о том, что женщинам, ожидающим ребенка, не следует есть рыбу больше 2 раз в неделю. А от видов, указанных в приведенном списке, и вовсе следует отказаться. Это связано с тем, что повышенное содержание ртути может привести к ряду проблем со здоровьем мамы и младенца.
Чем питаться, чтобы не нанести вред здоровью
Диетологи неоднократно повторяют всем желающим сбросить вес и стать такими же тонкими и звонкими тростинками, как Виктория Бекхэм, о том, что рацион должен быть разнообразным. В нем не должно быть менее трех групп продуктов, как было у знаменитости. Вашему организму будет недостаточно такого набора продуктов. Даже если вы длительное время будете питаться такими полезными продуктами, как овощи и рыба, но при этом не будете употреблять злаковых, цельнозерновых продуктов, которые должны обеспечивать вас энергией; исключите другие виды белка, например, яйца, а также кисломолочную продукцию, вы будете недополучать необходимые вашему организму вещества, например, кальций и витамин В12. Еще один плюс разнообразного рациона — профилактика развития пищевой непереносимости. Если есть одни и те же продукты постоянно, высока вероятность их попадания со временем в список непереносимых.
Фото: globallook
Во всем нужна мера, не стоит бросаться на супермодные и эффективные диеты, о которых вы прочитали в интернете. То, что те или иные селебрити придерживаются этого рациона, абсолютно не значит, что та же система питания подойдет и вам. Помните, что все люди разные, у каждого есть свои индивидуальные особенности. Их необходимо учитывать в таком важном вопросе, как подбор питания. Если вы сомневаетесь в том, что же подходит или не подходит именно вашему организму, единственно правильным решением будет обратиться к врачу-диетологу. Он поможет подобрать рацион, которого вы сможете придерживаться длительное время.
Фото: globallook
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