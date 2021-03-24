Система питания Виктории Бекхэм: разбираем ее опасности с диетологом

Диетологи неоднократно повторяют всем желающим сбросить вес и стать такими же тонкими и звонкими тростинками, как Виктория Бекхэм, о том, что рацион должен быть разнообразным. В нем не должно быть менее трех групп продуктов, как было у знаменитости. Вашему организму будет недостаточно такого набора продуктов. Даже если вы длительное время будете питаться такими полезными продуктами, как овощи и рыба, но при этом не будете употреблять злаковых, цельнозерновых продуктов, которые должны обеспечивать вас энергией; исключите другие виды белка, например, яйца, а также кисломолочную продукцию, вы будете недополучать необходимые вашему организму вещества, например, кальций и витамин В12. Еще один плюс разнообразного рациона — профилактика развития пищевой непереносимости. Если есть одни и те же продукты постоянно, высока вероятность их попадания со временем в список непереносимых.