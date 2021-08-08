По примеру Кейт Хадсон и Джей Ло: что такое здоровый фитнес с точки зрения остеопата
Добиться максимальных результатов и остаться стройной после того, как природа перестала кредитовать (а это неизбежно происходит у всех после достижения 30 лет) можно, если грамотно выстроить тренировочный процесс. Лучше всего делать это под контролем специалистов. И речь не только о персональном инструкторе, но и о враче-остеопате. Синергия их знаний и навыков поможет и после 50 щеголять по пляжу в бикини и не прикрывать проблемные зоны летящими пляжными нарядами.
Валерий Крамар
Врач-невролог, мануальный терапевт, врач-остеопат клиники Dr. Kramar
Фитнес как источник физической нагрузки — самый главный недооцененный продукт, который позволяет восстановить тело и организм после сложной трудовой недели или дня. С точки зрения остеопатии, фитнес расценивается как дополнительный источник нагрузки, рекомендованный людям, занимающимся умственным трудом и, соответственно, имеющим незначительный уровень физической активности. Однако данная система тренировок может восприниматься не только как способ восстановления здоровья, но и как травмоопасное явление, которое нередко приводит к дальнейшим патологическим изменениям.
Если вы регулярно занимаетесь фитнесом, вам необходимо помнить, что все люди изначально имеют разную физическую подготовку, и, соответственно, система тренировок должна быть составлена с учетом этой индивидуальной особенности, в противном случае занятия будут приводить к перегрузкам и не смогут восприниматься как источник здоровья.
Фото: GettyImages
Что есть фитнес по остеопатической системе координат
Фитнес с точки зрения остеопатии может расцениваться:
как лечебный, когда он компенсирует недостаток физической нагрузки в повседневной жизни;
как тренировочный элемент для работы мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, если в процессе занятий превышается стандартная нагрузка;
как потенциально опасная система, где человек стремится испытать себя и достичь высоких спортивных результатов. Проблема такого подхода состоит в том, что неподготовленный человек не имеет перед собой четкого плана действий и, нагружая себя не размеренно, получает травмы.
Как правильно заниматься спортом: советует остеопат
Так, есть несколько способов занятия фитнесом, но нужно понимать, что приведенная дифференциация условная и ни в коем случае не может быть официальным статистическим разделением при спортивных нагрузках. Выведенное разделение — лишь вспомогательно-условная точка зрения на тренировочный процесс, которая помогает сделать их безопаснее.
Фото: GettyImages
Основной смысл занятий фитнесом сводится к таким моментам, как:
восполнение недостающей физической нагрузки в течение дня;
формирование двигательного базиса для организации тренировок и тренировки всего тела на фоне восполнения физической нагрузки.
Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание тому, кто занимается или планирует начать заниматься фитнесом.
Если говорить о фитнесе в контексте восполнения физической нагрузки, то тренировки должны быть каждый день. Время следует определять согласно своей физической подготовке, с тренером, инструктором ЛФК или после установления кардиологом функциональных возможностей сердца. Если же рассматривать фитнес с точки зрения целей достижения спортивных результатов, выходящих за пределы профилактических занятий, то таким достижением станет переход к более качественной фитнес-модели.
Более качественная система предполагает чередование по системе день через день профилактических занятий фитнесом, где человек восполняет недостающую нагрузку с профессиональными занятиями, во время которых добирается не только недостающая физическая нагрузка, но и используется весь ассортимент тренажерного зала, полный комплекс физических упражнений с чередующейся нагрузкой на группу мышц в разные дни с последующим ее увеличением на 20% в месяц.
Фото: GettyImages
Когда фитнес необходим с целью улучшения спортивных показателей в каком-нибудь параллельном виде спорта, здесь он, несомненно, может лечь в основу развития процесса повышения тренировки мышц и организма в целом.
Улучшение физических достижений и фитнес как система только при правильном и регулярном использовании, под контролем врача или тренера, может помогать человеку достичь каких-либо высот и подготовиться к повышенным физическим нагрузкам в каком-либо виде спорта.
Фото: gettyimages, globallook
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