По примеру Кейт Хадсон и Джей Ло: что такое здоровый фитнес с точки зрения остеопата

Основной смысл занятий фитнесом сводится к таким моментам, как:

восполнение недостающей физической нагрузки в течение дня;

формирование двигательного базиса для организации тренировок и тренировки всего тела на фоне восполнения физической нагрузки.

Это основные моменты, на которые стоит обратить внимание тому, кто занимается или планирует начать заниматься фитнесом.

Если говорить о фитнесе в контексте восполнения физической нагрузки, то тренировки должны быть каждый день. Время следует определять согласно своей физической подготовке, с тренером, инструктором ЛФК или после установления кардиологом функциональных возможностей сердца. Если же рассматривать фитнес с точки зрения целей достижения спортивных результатов, выходящих за пределы профилактических занятий, то таким достижением станет переход к более качественной фитнес-модели.

Более качественная система предполагает чередование по системе день через день профилактических занятий фитнесом, где человек восполняет недостающую нагрузку с профессиональными занятиями, во время которых добирается не только недостающая физическая нагрузка, но и используется весь ассортимент тренажерного зала, полный комплекс физических упражнений с чередующейся нагрузкой на группу мышц в разные дни с последующим ее увеличением на 20% в месяц.