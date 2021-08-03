5 способов распознать инсульт и как защитить себя от страшной болезни

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Несмотря на то, какой разновидностью инсульта страдает человек, определить наличие патологии помогут одни и те же признаки. При обнаружении следующих симптомов в первую очередь вызовите скорую помощь: 1. Внезапная сильная головная боль, 2. Головокружение, потеря равновесия, нарушение координации движения. 3. Проблемы с речью. 4. В глазах темнеет, предметы становятся размытыми. 5. Онемение, слабость или паралич одной стороны тела;

Если вы подозреваете, что у человека случился инсульт, попросите его улыбнуться: во время приступа улыбка будет неестественной и больше похожей на оскал. Кроме того, можно попросить пострадавшего поднять руки и продержать их в таком положении хотя бы 10 секунд, при инсульте человек не сможет этого сделать. Также обратите внимание на речь, например, попросите рассказать о погоде, речь будет невнятной.

В зону риска инсульта попадают курящие, употребляющие алкоголь и имеющие лишний вес люди. Кроме того увеличивают возможность развития болезни повышенный уровень холестерина, повышенное артериальное давление, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Предотвратить патологию возможно при здоровом образе жизни. Для профилактики надо контролировать артериальное давление и уровень холестерина, бросить вредные привычки (курение, алкоголь), быть физически активным. Кроме того, стоит пересмотреть свои пищевые привычки: есть больше овощей и фруктов, снизить количество потребляемой соли, сахара и животного жира, отказаться от фастфуда.