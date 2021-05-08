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Кто из зарубежных и российских звезд боролся с травмами позвоночника и плохой осанкой

Позировать на дорожке — особый навык. Держать спину прямо в данном случае необходимость. Далеко не всем селебрити это удается: кому-то мешает давняя травма позвоночника, кому-то годами формировавшаяся привычка сутулиться. По мнению специалистов, спина современного человека страдает от отсутствия физических нагрузок, постоянного сидения в офисе и высоких каблуков (в случае с женщинами).

Плохая осанка Киры Найтли, Кристен Стюарт, Кейт Миддлтон

Все помнят, как не любила себя порой на фото покойная принцесса Диана. Немало снимков иллюстрируют сутулость бывшей супруги принца Чарльза. Сутулость — частый спутник высоких и, что важно, застенчивых девушек. Психологи объясняют это так: неуверенный в себе человек хочет подсознательно казаться незаметным и даже физически старается сделать это, сгибая плечи. Родители часто говорят застенчивым подросткам: «Выпрями спину, не сутулься!». Но если бы все было так просто. Фитнес-тренеры добавляют: часто человек сутулится, имея слабые грудные мышцы. Когда они должным образом развиты и укреплены, то не дают плечам «складываться». Существует множество упражнений, позволяющих избавиться от патологии. Они эффективны, если у вас нет серьезных искривлений позвоночника. В противном случае поможет только врач и тогда подобная терапия занимает месяцы.

Возвращаясь к селебрити. На дорожке фотографы не раз запечатлевали сутулящихся Кристен Стюарт, Киру Найтли, Кейт Миддлтон, Энн Хэтэуэй, Эмму Уотсон. Но, кажется, перечисленные селебрити не из тех, кто мучительно озабочен тем, как выглядят в объективе фотографов. Кира Найтли и вовсе запретила ретушировать свои фото в глянцевых журналах, так она сама потом с трудом узнает себя на снимках. Кейт Миддлтон довольно часто сутулится во время публичных выступлений, которые, по ее же словам, даются ей нелегко. То есть имеет место психологический фактор.

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Кейт Миддлтон

Фото: GlobalLookPress

Дима Билан и Анна Снаткина: грыжи позвоночника

Если неидеальную осанку можно довольно быстро исправить с помощью лечебной гимнастики, плавания, пилатеса, то куда тяжелей восстанавливаться после трав позвоночника. Порой это занимает годы. Так, актриса Анна Снаткина несколько лет ходила в специальном корсете, который позволял держать ей спину. Всему виной травма, полученная на уроке фехтования еще в театральном институте. Тогда девушку с приступом острой боли увезли на скорой. Врачи объясняли: есть грыжа, которую нужно удалить. Правда, спустя полгода может появиться еще одна, и еще. Молодая актриса от хирургического вмешательства отказалась и с помощью другого врача два года занималась терапией, которая дала результат, — глядя на фото Снаткиной, вы не подумаете, что у нее когда-то были проблемы со спиной.

Грыжа позвоночника — диагноз, знакомый и Диме Билану. Все помнят период несколько лет назад, когда артист заметно похудел, осунулся и стал реже появляться в свете. Тут же поползли слухи о страшном диагнозе артиста. Билану пришлось расставить все точки над i и честно рассказать поклонникам, что он давно страдает от невыносимых болей в спине. У него обнаружили аж пять грыж позвоночника. «Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать», — делился певец. Исполнитель не сразу, но решился на операцию, чтобы не доводить дело до паралича, как предупреждали врачи.

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Дима Билан

Фото: GlobalLookPress

Анита Цой и Валерия Ланская: перелом позвоночника

Несколько лет лечила компрессионный перелом позвоночника актриса Валерия Ланская. Она поплатилась за падение с лошади во время съемок. Девушка с детства занималась верховой ездой. На съемках она опрометчиво отказалась от дублерши в сцене галопа, будучи уверенной, что легко справится. Однако лошадь от испуга понесла, сбросив наездницу. Ланская два года носила специальный корсет и мучилась от болей после смен.

Анита Цой несколько раз травмировала позвоночник. Сначала из-за пристрастия к верховой езде — после одного из падений певица несколько месяцев была прикована к постели. То был перелом позвоночника в двух местах. Годы спустя отважная Цой участвовала в проекте «Цирк со звездами». Во время одного из номеров, на глазах у зрителей, она выскользнула из рук партнера и упала с двухметровой высоты, получив сильный ушиб спины. За падением дочери наблюдала в том числе сидевшая в первом ряду мама артистки... Аниту увезли на скорой в госпиталь, где рентген показал трещину в ребре. Цой вздохнула с облечением: травма болезненная, но для жизни не опасная. И послушно занялась реабилитацией.

На боли в спине и дискомфорт при необходимости держать спину прямо жаловалась Эвелина Бледанс. Она связывала это с постоянными выходами на каблуках. И действительно, во время дефиле на шпильках наша спина подвергается дополнительной нагрузке. В итоге актриса начала заниматься пилатесом, который во многом позволил укрепить спину и снять зажимы в поясничном отделе. Плюс Эвелина практикует следующий способ: полежать на полу, если после дня на каблуках болит спина.

Фото: globallookpress

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