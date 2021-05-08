Кто из зарубежных и российских звезд боролся с травмами позвоночника и плохой осанкой
Плохая осанка Киры Найтли, Кристен Стюарт, Кейт Миддлтон
Все помнят, как не любила себя порой на фото покойная принцесса Диана. Немало снимков иллюстрируют сутулость бывшей супруги принца Чарльза. Сутулость — частый спутник высоких и, что важно, застенчивых девушек. Психологи объясняют это так: неуверенный в себе человек хочет подсознательно казаться незаметным и даже физически старается сделать это, сгибая плечи. Родители часто говорят застенчивым подросткам: «Выпрями спину, не сутулься!». Но если бы все было так просто. Фитнес-тренеры добавляют: часто человек сутулится, имея слабые грудные мышцы. Когда они должным образом развиты и укреплены, то не дают плечам «складываться». Существует множество упражнений, позволяющих избавиться от патологии. Они эффективны, если у вас нет серьезных искривлений позвоночника. В противном случае поможет только врач и тогда подобная терапия занимает месяцы.
Возвращаясь к селебрити. На дорожке фотографы не раз запечатлевали сутулящихся Кристен Стюарт, Киру Найтли, Кейт Миддлтон, Энн Хэтэуэй, Эмму Уотсон. Но, кажется, перечисленные селебрити не из тех, кто мучительно озабочен тем, как выглядят в объективе фотографов. Кира Найтли и вовсе запретила ретушировать свои фото в глянцевых журналах, так она сама потом с трудом узнает себя на снимках. Кейт Миддлтон довольно часто сутулится во время публичных выступлений, которые, по ее же словам, даются ей нелегко. То есть имеет место психологический фактор.
Фото: GlobalLookPress
Дима Билан и Анна Снаткина: грыжи позвоночника
Если неидеальную осанку можно довольно быстро исправить с помощью лечебной гимнастики, плавания, пилатеса, то куда тяжелей восстанавливаться после трав позвоночника. Порой это занимает годы. Так, актриса Анна Снаткина несколько лет ходила в специальном корсете, который позволял держать ей спину. Всему виной травма, полученная на уроке фехтования еще в театральном институте. Тогда девушку с приступом острой боли увезли на скорой. Врачи объясняли: есть грыжа, которую нужно удалить. Правда, спустя полгода может появиться еще одна, и еще. Молодая актриса от хирургического вмешательства отказалась и с помощью другого врача два года занималась терапией, которая дала результат, — глядя на фото Снаткиной, вы не подумаете, что у нее когда-то были проблемы со спиной.
Грыжа позвоночника — диагноз, знакомый и Диме Билану. Все помнят период несколько лет назад, когда артист заметно похудел, осунулся и стал реже появляться в свете. Тут же поползли слухи о страшном диагнозе артиста. Билану пришлось расставить все точки над i и честно рассказать поклонникам, что он давно страдает от невыносимых болей в спине. У него обнаружили аж пять грыж позвоночника. «Уже кошелек не мог закрывать и пуговицы застегивать», — делился певец. Исполнитель не сразу, но решился на операцию, чтобы не доводить дело до паралича, как предупреждали врачи.
Фото: GlobalLookPress
Анита Цой и Валерия Ланская: перелом позвоночника
Несколько лет лечила компрессионный перелом позвоночника актриса Валерия Ланская. Она поплатилась за падение с лошади во время съемок. Девушка с детства занималась верховой ездой. На съемках она опрометчиво отказалась от дублерши в сцене галопа, будучи уверенной, что легко справится. Однако лошадь от испуга понесла, сбросив наездницу. Ланская два года носила специальный корсет и мучилась от болей после смен.
Анита Цой несколько раз травмировала позвоночник. Сначала из-за пристрастия к верховой езде — после одного из падений певица несколько месяцев была прикована к постели. То был перелом позвоночника в двух местах. Годы спустя отважная Цой участвовала в проекте «Цирк со звездами». Во время одного из номеров, на глазах у зрителей, она выскользнула из рук партнера и упала с двухметровой высоты, получив сильный ушиб спины. За падением дочери наблюдала в том числе сидевшая в первом ряду мама артистки... Аниту увезли на скорой в госпиталь, где рентген показал трещину в ребре. Цой вздохнула с облечением: травма болезненная, но для жизни не опасная. И послушно занялась реабилитацией.
На боли в спине и дискомфорт при необходимости держать спину прямо жаловалась Эвелина Бледанс. Она связывала это с постоянными выходами на каблуках. И действительно, во время дефиле на шпильках наша спина подвергается дополнительной нагрузке. В итоге актриса начала заниматься пилатесом, который во многом позволил укрепить спину и снять зажимы в поясничном отделе. Плюс Эвелина практикует следующий способ: полежать на полу, если после дня на каблуках болит спина.
Фото: globallookpress
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