Кто из зарубежных и российских звезд боролся с травмами позвоночника и плохой осанкой

Плохая осанка Киры Найтли, Кристен Стюарт, Кейт Миддлтон

Все помнят, как не любила себя порой на фото покойная принцесса Диана. Немало снимков иллюстрируют сутулость бывшей супруги принца Чарльза. Сутулость — частый спутник высоких и, что важно, застенчивых девушек. Психологи объясняют это так: неуверенный в себе человек хочет подсознательно казаться незаметным и даже физически старается сделать это, сгибая плечи. Родители часто говорят застенчивым подросткам: «Выпрями спину, не сутулься!». Но если бы все было так просто. Фитнес-тренеры добавляют: часто человек сутулится, имея слабые грудные мышцы. Когда они должным образом развиты и укреплены, то не дают плечам «складываться». Существует множество упражнений, позволяющих избавиться от патологии. Они эффективны, если у вас нет серьезных искривлений позвоночника. В противном случае поможет только врач и тогда подобная терапия занимает месяцы.

Возвращаясь к селебрити. На дорожке фотографы не раз запечатлевали сутулящихся Кристен Стюарт, Киру Найтли, Кейт Миддлтон, Энн Хэтэуэй, Эмму Уотсон. Но, кажется, перечисленные селебрити не из тех, кто мучительно озабочен тем, как выглядят в объективе фотографов. Кира Найтли и вовсе запретила ретушировать свои фото в глянцевых журналах, так она сама потом с трудом узнает себя на снимках. Кейт Миддлтон довольно часто сутулится во время публичных выступлений, которые, по ее же словам, даются ей нелегко. То есть имеет место психологический фактор.